Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
Люди скаржилися, що не можуть відчинити двері ззовні
фото з відкритих джерел

Tesla оновить дизайн ручок через скарги на заблоковані двері

Компанія Tesla планує змінити дизайн електронних дверних ручок після скарг власників, а також розслідування, розпочатого Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA). За словами головного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, ручки зроблять більш інтуїтивно зрозумілими, особливо у «ситуації паніки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Оновлення передбачає об’єднання електронного та ручного механізмів відкривання дверей в одну кнопку. Наразі ці механізми розташовані в різних місцях, що створювало незручності.

Рішення про зміни було прийнято після того, як NHTSA розпочала розслідування, отримавши повідомлення від власників Tesla. Люди скаржилися, що не можуть відчинити двері ззовні, щоб, наприклад, дістати своїх дітей, оскільки ручки розташовані врівень з автомобілем і не завжди працюють.

Крім того, компанія реагує на потенційні зміни в законодавстві Китаю, де розглядають можливість заборони повністю прихованих дверних ручок. Фон Хольцхаузен заявив, що Tesla вже готує «справді гарне рішення» для цієї проблеми.

Нагадаємо, у серпні 2025 року український автопарк збільшився на понад 7,9 тисяч електромобілів (BEV), продемонструвавши зростання попиту на 13% у порівнянні з липнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Більшу частину придбаних у серпні електромобілів склали легкові машини – загалом 7 770 одиниць. Серед них 1 888 автомобілів були новими, що на 19% більше, ніж у попередньому місяці, а решта – 5 882 авто – були уживаними, із приростом у 12%.

Теги: Tesla автомобіль

