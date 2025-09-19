Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми

Люди скаржилися, що не можуть відчинити двері ззовні

Tesla оновить дизайн ручок через скарги на заблоковані двері

Компанія Tesla планує змінити дизайн електронних дверних ручок після скарг власників, а також розслідування, розпочатого Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA). За словами головного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, ручки зроблять більш інтуїтивно зрозумілими, особливо у «ситуації паніки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Оновлення передбачає об’єднання електронного та ручного механізмів відкривання дверей в одну кнопку. Наразі ці механізми розташовані в різних місцях, що створювало незручності.

Рішення про зміни було прийнято після того, як NHTSA розпочала розслідування, отримавши повідомлення від власників Tesla. Люди скаржилися, що не можуть відчинити двері ззовні, щоб, наприклад, дістати своїх дітей, оскільки ручки розташовані врівень з автомобілем і не завжди працюють.

Крім того, компанія реагує на потенційні зміни в законодавстві Китаю, де розглядають можливість заборони повністю прихованих дверних ручок. Фон Хольцхаузен заявив, що Tesla вже готує «справді гарне рішення» для цієї проблеми.

