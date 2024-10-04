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Оприлюднено рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Оприлюднено рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону
Лідером реєстрацій серед ввезеного в Україну автомобільного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf
фото: volkswagen-newsroom.com

У вересні кількість реєстрацій вживаних легкових авто впала на 34% у порівнняні з попереднім місяцем

Упродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. Про це повідомив «Укравтопром».

Зазначається, що у вересні зафіксований один із найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду у 2024 році, менше було тільки у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:

  • дизельні – 25%;
  • електромобілі – 19%;
  • гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. До десятки найпопулярніших моделей місяця ввійшли:

  1. Volkswagen Golf – 1018 од.;
  2. Renault Megane – 793 од.;
  3. Skoda Octavia – 685 од.;
  4. Volkswagen Tiguan – 483 од.;
  5. Volkswagen Passat – 477 од.;
  6. Nissan Leaf – 440 од.;
  7. Audi Q5 – 426 од.;
  8. Audi A4 – 333 од.;
  9. Tesla Model 3 – 325 од.;
  10. Nissan Rogue – 322 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Нагадаємо, що з 1 жовтня цього року в Україні запроваджено нову вимогу під час купівлі-продажу автомобілів, спрямовану на збільшення податкових надходжень до державного бюджету.

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Теги: Укравто рейтинг автомобіль Volkswagen авторинок

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