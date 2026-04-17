Україна визначила дедлайн техогляду для легкових авто: деталі

glavcom.ua
В Україні планують до кінця 2027 року запровадити обов’язковий техогляд для всіх авто
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Україна має запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів у межах євроінтеграційних зобов’язань. Відповідні зміни до законодавства мають ухвалити до кінця 2027 року. Про це повідоляє «Главком» з посланням на заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача.

Обов’язковий техогляд повернуть для всіх авто

Наразі в Україні відсутній обов’язковий періодичний технічний контроль для приватних легкових авто, однак держава готується змінити підхід.

«Ми готуємо зараз законопроєкт. Євросоюз нам поставив цей критерій змін до кінця 2027 року. Тобто до кінця наступного року в нас мають бути прийняті за пропозицією або за розумінням Європейського Союзу зміни до законодавства, які встановлять норму про проходження обов'язкового періодичного контролю транспортних засобів – всіх абсолютно, в тому числі легкових, які зараз його не проходять», – сказав Деркач.

Він зазначив, що уряд підтримує впровадження техогляду, оскільки це пов’язано з безпекою дорожнього руху та адаптацією до стандартів Європейського Союзу.

Політичний спротив через витрати

Водночас питання залишається політично чутливим. Частина народних депутатів виступає проти нововведення, вказуючи на додаткове фінансове навантаження для громадян під час війни.

«Ми навіть бачили декілька інтерв'ю наших колег народних депутатів, які на сьогодні дуже сильно проти такої історії, тому що це збільшить навантаження на людей під час війни. Але з іншого боку, ми маємо думати і про безпеку на дорогах», – відмітив заступник міністра.

Додатковий контроль транспорту на дорогах

Окрім періодичного техогляду, Україна має запровадити перевірки транспортних засобів безпосередньо на дорогах. У країнах ЄС така практика дозволяє оперативно оцінювати технічний стан автомобіля та ухвалювати рішення щодо його подальшої експлуатації.

Для цього в Україні необхідно створити законодавчу базу та забезпечити контролюючі органи спеціальними мобільними комплексами для діагностики.

«У нас такого контролю немає. Це потребує, до речі, не тільки просто законодавства, а й технічної можливості. Це спеціальні пристрої автомобілів, які можуть робити такий технічний контроль на дорозі, але знову ж таки для нас це обов'язковий євроінтеграційний критерій, тому будемо точно запроваджувати в Україні», – додав Деркач.

Наразі в Україні обов’язковий технічний контроль діє лише для комерційного транспорту, зокрема вантажівок і автобусів. Для приватних легкових автомобілів його скасували ще у 2011 році, тоді як у країнах Європейського Союзу така перевірка є обов’язковою для всіх транспортних засобів.

Раніше в Україні заявляли про намір посилити відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, зокрема через запровадження системи штрафних балів, яка передбачає накопичення порушень і можливе позбавлення водійських прав, подібно до практики в низці західних країн.

