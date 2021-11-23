Українці відроджують київську марку мотоциклів під російським ім'ям

В Україні знову випускатимуть відомі мотоцикли КМЗ. Щоправда, бренд називатиметься Dnepr

Українська компанія Delfast анонсувала відродження мотоциклу, що випускався на Київському мотоциклетному заводі. Щоправда, відродити бренд вирішили у російській версії – Dnepr замість Dnipro.

Новий Dnepr буде повністю електричним. Поки що мотоцикл існує лише у вигляді концепту. Можливо, перші серійні зразки з’являться за кілька років. Точної дати появи електричних мотоциклів «Дніпро» у компанії не називають. Невідомою залишається і ціна.

Виробник розкрив лише технічні характеристики. Байк буде важити близько 170 кілограмів, зможе розганятись до 165 км на годину та долати чверть милі (402 метри) за 11,5 с.

Delfast вже виробляє електричні мотоцикли під власною маркою – DelFast 3.0. Цей байк навіть увійшов до рейтингу найкращих електробайків 2021 року.

На одному заряді DelFast 3.0 може проїхати 321 кілометр. Щоправда, за яким циклом вимірювався цей показник, невідомо. Нагадаємо, що більшість сучасної електричної техніки тестується за циклом WLTP.

Максимальна швидкість байка – 80 кілометрів на годину.

Нещодавно цим проєктом зацікавилися навіть поліцейські з США.

«Поліцейський департамент в Каліфорнії сам звернувся до нас з проханням протестувати байк. Привезли байк, офіцер спробував, залишився задоволений. Залишили їм байк на два тижні», – написав один з розробників байка Данило Тонкопій.

Детально про проєкт DelFast Данило Тонкопій розповідав «Главкому» в ексклюзивному інтерв’ю, яке ви знайдете за цим посиланням.

DelFast – не єдина розробка, якою зацікавилися за межами країни. Нещодавно стало відомо, що Audi купила інноваційну навігацію, яку розробили українські спеціалісти. Детальніше про це – за посиланням.