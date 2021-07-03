Український мотоцикл увійшов до топ-10 найкращих електробайків 2021 року

Американці включили український мотоцикл до десятки найкращих електричних байків сучасності

Український електричний мотоцикл DelFast 3.0 – один з найкращих байків 2021 року, які працюють на електриці. Такої думки американські експерти з каналу Minds Eye Design.

DelFast – український електричний мотоцикл. На одному заряді він може проїхати 321 кілометр. Щоправда, за яким циклом вимірювався цей показник, невідомо. Нагадаємо, що більшість сучасної електричної техніки тестується за циклом WLTP.

Максимальна швидкість байка – 80 кілометрів на годину.

Нещодавно цим проектом зацікавилися навіть поліцейські з США.

«Поліцейський департамент в Каліфорнії сам звернувся до нас з проханням протестувати байк. Привезли байк, офіцер спробував, залишився задоволений. Залишили їм байк на два тижні», - написав один з розробників байка Данило Тонкопій.

Детально про проєкт DelFast Данило Тонкопій розповідав «Главкому» в ексклюзивному інтерв’ю, яке ви знайдете за цим посиланням.

DelFast – не єдина розробка, якою зацікавилися за межами країни. Нещодавно стало відомо, що Audi купила інноваційну навігацію, яку розробили українські спеціалісти. Детальніше про це – за посиланням.