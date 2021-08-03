В Україні рекордно зросли продажі нових авто. Названо найпопулярніші марки липня
В липні продажі нових автомобілів в Україні зросила на 16%. Найпопулярнішим автомобілем в чергове став кросовер
Продажі нових автомобілів в Україні стабільно зростають. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За її даними, в липні українці купили на 16% більше нових авто, ніж минулого року. А за підсумками семи місяців продажі зросли на 28%.
Всього в липні автосалони продали майже 9,8 тисячі нових авто. Це рекордний показник з лютого 2014 року. Тобто, фактично з початку російської військової агресії проти України.
Найкращий результат продемонструвала Toyota. За місяць японцям вдалося продати українцям 1535 автомобілів. Що на 34% більше ніж рік тому.
На другому місці, як і у попередньому місяці, французька Renault. У порівнянні із липнем 2020 року попит на автомобілі цієї марки впав майже на 10% – до 1301 шт.
Третю сходинку рейтингу з 87-відсотковим зростанням посіла Kia. За місяць 800 нових авто корейської марки поповнили український автопарк.
Skoda продемонструвала четвертий результат – 618 реєстрацій та додала 35% до показника липня минулого року.
Замикає п’ятірку лідерів місяця з ростом продажів у 5% Hyundai – 465 шт.
Бестселером місяця став компактний кросовер Toyota RAV4. Впродовж липня автомобілі цієї моделі отримали 659 реєстраційних номерів.
Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні в липні 2021 року
|№
|Марка
|Продано, шт.
|2020
|2021
|1
|Toyota
|1147
|1535
|2
|Renault
|1440
|1301
|3
|Kia
|429
|800
|4
|Skoda
|457
|618
|5
|Hyundai
|442
|465
|6
|Volkswagen
|361
|452
|7
|Nissan
|332
|439
|8
|Chery
|216
|412
|9
|Mitsubishi
|242
|411
|10
|Suzuki
|351
|384
За даними асоціації «Укравтопром».
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