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    В Україні рекордно зросли продажі нових авто. Названо найпопулярніші марки липня

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    Toyota RAV4 - найпопулярніший автомобіль в Україні - В Україні рекордно зросли продажі нових авто. Названо найпопулярніші марки липня
    Toyota RAV4 - найпопулярніший автомобіль в Україні
    Фото: Toyota

    В липні продажі нових автомобілів в Україні зросила на 16%. Найпопулярнішим автомобілем в чергове став кросовер

    Продажі нових автомобілів в Україні стабільно зростають. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За її даними, в липні українці купили на 16% більше нових авто, ніж минулого року. А за підсумками семи місяців продажі зросли на 28%.

    Всього в липні автосалони продали майже 9,8 тисячі нових авто. Це рекордний показник з лютого 2014 року. Тобто, фактично з початку російської військової агресії проти України.

    Найкращий результат продемонструвала Toyota. За місяць японцям вдалося продати українцям 1535 автомобілів. Що на 34% більше ніж рік тому.

    На другому місці, як і у попередньому місяці, французька Renault. У порівнянні із липнем 2020 року попит на автомобілі цієї марки впав майже на 10% – до 1301 шт.

    Третю сходинку рейтингу з 87-відсотковим зростанням посіла Kia. За місяць 800 нових авто корейської марки поповнили український автопарк.

    Skoda продемонструвала четвертий результат – 618 реєстрацій та додала 35% до показника липня минулого року.

    Замикає п’ятірку лідерів місяця з ростом продажів у 5% Hyundai – 465 шт.

    Бестселером місяця став компактний кросовер Toyota RAV4. Впродовж липня автомобілі цієї моделі отримали 659 реєстраційних номерів.

    Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні в липні 2021 року

    Марка Продано, шт.
    2020 2021
    1 Toyota 1147 1535
    2 Renault 1440 1301
    3 Kia 429 800
    4 Skoda 457 618
    5 Hyundai 442 465
    6 Volkswagen 361 452
    7 Nissan 332 439
    8 Chery 216 412
    9 Mitsubishi 242 411
    10 Suzuki 351 384

    За даними асоціації «Укравтопром».

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    Теги: Chery Hyundai Volkswagen Renault Toyota Kia Skoda Nissan авторинок
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    В Україні рекордно зросли продажі нових авто. Названо найпопулярніші марки липня