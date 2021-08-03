В Україні рекордно зросли продажі нових авто. Названо найпопулярніші марки липня

В липні продажі нових автомобілів в Україні зросила на 16%. Найпопулярнішим автомобілем в чергове став кросовер

Продажі нових автомобілів в Україні стабільно зростають. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За її даними, в липні українці купили на 16% більше нових авто, ніж минулого року. А за підсумками семи місяців продажі зросли на 28%.

Всього в липні автосалони продали майже 9,8 тисячі нових авто. Це рекордний показник з лютого 2014 року. Тобто, фактично з початку російської військової агресії проти України.

Найкращий результат продемонструвала Toyota. За місяць японцям вдалося продати українцям 1535 автомобілів. Що на 34% більше ніж рік тому.

На другому місці, як і у попередньому місяці, французька Renault. У порівнянні із липнем 2020 року попит на автомобілі цієї марки впав майже на 10% – до 1301 шт.

Третю сходинку рейтингу з 87-відсотковим зростанням посіла Kia. За місяць 800 нових авто корейської марки поповнили український автопарк.

Skoda продемонструвала четвертий результат – 618 реєстрацій та додала 35% до показника липня минулого року.

Замикає п’ятірку лідерів місяця з ростом продажів у 5% Hyundai – 465 шт.

Бестселером місяця став компактний кросовер Toyota RAV4. Впродовж липня автомобілі цієї моделі отримали 659 реєстраційних номерів.

Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні в липні 2021 року

№ Марка Продано, шт. 2020 2021 1 Toyota 1147 1535 2 Renault 1440 1301 3 Kia 429 800 4 Skoda 457 618 5 Hyundai 442 465 6 Volkswagen 361 452 7 Nissan 332 439 8 Chery 216 412 9 Mitsubishi 242 411 10 Suzuki 351 384

За даними асоціації «Укравтопром».