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У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck
фото: carscoops.com

Саморобний пікап Tesla Cybertruck був помічений у Пакистані

У Пакистані місцевий інженер збудував копію автомобіля Tesla Cybertruck. Про це пише carscoops.com.

Зазначається, що автомобіль збудовано на базі невідомого пікапа. На будівництво машини було витрачено 3 млн. пакистанських рупій ($10,8 тис.). У США ціни на оригінальний Tesla Cybertruck починаються від $70 тис., але користувачам з інших країн він обійдеться суттєво дорожче.

«Це робить «пакистанську копію» приблизно на $70 тис. дешевшим, ніж справжній одномоторний Cybertruck початкового рівня із доставкою із США», – пише видання.

Пакистанська версія Tesla Cybertruck у порівнянні з оригінальною маленька: вона коротша, набагато нижча і вужча. Про те, який двигун встановлений на автомобілі, не повідомляється.

«Ці «зчавлені» розміри роблять і без того дивний трикутний профіль Cybertruck справді дивним. Збоку він нагадує металевий сарай, або будку з металевою обшивкою», – зазначають журналісти.

У Пакистані з'явилась дешева копія Tesla Cybertruck фото 1

До слова, до України приїхав перший електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап привезли до Рівного. Нагадаємо, що нова Tesla Cybertruck – 5,7-метровий повнорозмірний електричний пікап із рубаним дизайном. Його кузов виготовлений із товстої куленепробивної сталі. Вантажопідйомність авто – 1100 кг.

Нагадаємо, вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа стався у середу, 1 січня. За словами глави поліції Лас-Вегаса Кевіна Макмехілла, в результаті загинула одна людина, семеро отримали травми. Пізніше Макмехілл уточнив, що правоохоронці виявили в Cybertruck, що вибухнув, каністри з бензином і піротехніку. За версією слідства, вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International 1 січня, ймовірно, був актом самогубства.

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Теги: автопром машини Пакистан автомобіль Tesla Tesla Cybertruck

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