Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день
Американці економлять завдяки відомству Маска
фото із відкритих джерел

Нове відомство Маска активно взялось за роботу у США 

Очолюваний Ілоном Маском Департамент підвищення ефективності уряду (Doge) стверджує, що вже економить владі США мільярд доларів на день і збільшить цей показник до $3 млрд на добу. Про це йдеться у заяві відомства у X.

«DOGE економить федеральному уряду близько $1 млрд  на день, в основному за рахунок зупинення найму людей на непотрібні посади, ліквідації DEI (програм різноманітності, рівності та інклюзивності) та припинення необґрунтованих платежів іноземним організаціям – все це відповідає виконавчим указам президента», – зазначило відомство.

«Відмінний початок, але необхідно збільшити цю цифру до більш як 3 млрд доларів на день», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ілон Маск був призначений президентом США Дональдом Трампом керівником відомства під назвою Doge – Department of Government Efficiency (Департамент підвищення ефективності уряду). Як уточнював раніше телеканал NBC News, незважаючи на назву, DOGE не буде повноцінним міністерством у рамках федерального уряду – для створення такого відомства потрібне схвалення Конгресу США. Трамп заявляв, що Doge «надаватиме рекомендації та поради ззовні».

До слова, попри бажання Маска мати кабінет біля Овального кабінету, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера.хоча раніше The New York Times повідомляла, що Маск отримає офіс поруч із Трампом.

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

 

Читайте також:

Теги: США економіка політика Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найважливіше, що для популіста є – це всіма можливими способами добитися любові сьогодні
Чому популізм став невід'ємною частиною сучасної політики?
4 сiчня, 10:01
Трамп у 78 років вдруге став президентом США
Що пообіцяв Дональд Трамп у своїй промові
21 сiчня, 12:01
Задовго до російської агресії США передали Україні багато зброї
США задовго до великої війни почали передавати Україні зброю – Блінкен
4 сiчня, 18:31
Лекс Фрідман (справа) і Володимир Зеленський
Американський інтерв'юер Фрідман і Зеленський записали подкаст на понад три години
4 сiчня, 22:59
Дональд Трамп-молодший їде до Гренландії
Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів
7 сiчня, 08:00
Байден заявив, що зробив усе можливе для підтримки України
Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією
11 сiчня, 15:45
Букмекери зробили прогноз, чи зможе Трамп завершити війну в Україні за 90 днів
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
17 сiчня, 08:51
Потужний снігопад став неочікуваним для американців
Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм
22 сiчня, 09:10
Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, аби закінчити війну у 2025 році
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
21 сiчня, 17:18

Економіка

Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день
Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день
Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися
Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися
Винороби Каліфорнії готуються до «війни» з Трампом
Винороби Каліфорнії готуються до «війни» з Трампом
Тирасполь та Кишинів уклали угоду про газову позику
Тирасполь та Кишинів уклали угоду про газову позику
Ціни на нафту впали: що стало причиною
Ціни на нафту впали: що стало причиною
Які обмеження міститиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії: роз'яснення Politico
Які обмеження міститиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії: роз'яснення Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
83K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
26K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
21K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
16K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua