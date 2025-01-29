Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день

Нове відомство Маска активно взялось за роботу у США

Очолюваний Ілоном Маском Департамент підвищення ефективності уряду (Doge) стверджує, що вже економить владі США мільярд доларів на день і збільшить цей показник до $3 млрд на добу. Про це йдеться у заяві відомства у X.

«DOGE економить федеральному уряду близько $1 млрд на день, в основному за рахунок зупинення найму людей на непотрібні посади, ліквідації DEI (програм різноманітності, рівності та інклюзивності) та припинення необґрунтованих платежів іноземним організаціям – все це відповідає виконавчим указам президента», – зазначило відомство.

«Відмінний початок, але необхідно збільшити цю цифру до більш як 3 млрд доларів на день», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ілон Маск був призначений президентом США Дональдом Трампом керівником відомства під назвою Doge – Department of Government Efficiency (Департамент підвищення ефективності уряду). Як уточнював раніше телеканал NBC News, незважаючи на назву, DOGE не буде повноцінним міністерством у рамках федерального уряду – для створення такого відомства потрібне схвалення Конгресу США. Трамп заявляв, що Doge «надаватиме рекомендації та поради ззовні».

До слова, попри бажання Маска мати кабінет біля Овального кабінету, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера.хоча раніше The New York Times повідомляла, що Маск отримає офіс поруч із Трампом.

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.