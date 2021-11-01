В Україні дебютує електрична вантажівка. Що про неї відомо

В Україну привезли китайську електричну вантажівку Jac N55EV. Офіційний дебют новинки на місцевому ринку має відбутися у листопаді

Китайці привезли в Україну електричну вантажівку – Jac N55EV. Новинку планують презентувати на виставці «Автодорекспо», яка пройде 10–12 листопада 2021 року.

Jac N55EV оснащено одним електричним мотором. Його потужність – близько 180 кінських сил. Обертальний момент – 415 Нм.

Мотор живиться від батареї ємністю 96,7 кіловат-години. Виробник заявляє, що на одному заряді вантажівка може проїхати 200 кілометрів. Але це показник за циклом NEDC, який, м’яко кажучи, не відповідає дійсності. Тож, скоріш за все, у реальному житті запас ходу знаходиться на рівні 150 кілометрів.

Вантажівка підтримує швидку зарядку, за допомогою якої на 80% заповнити батарею можна за 1,5 години. А повністю зарядити – за дві години.

Салон Jac N55EV

Також у грудні в Україні з’явиться Granton GTZ6129BEVR. Це електричний автобус довжиною 12 метрів. Запас ходу електробуса – 250 кілометрів. Щоправда, не повідомляється, за яким циклом робилися виміри.

Автобус може перевозити до 80 пасажирів. Виробництво новинки планують налагодити в Україні. Детально про китайський електробус «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.