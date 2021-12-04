В Україні стрімко зросли продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі
Продажі електромобілів в Україні зросли на 73%. Найпопулярнішою моделлю лишається Nissan Leaf
У листопаді 2021 року українці придбали 1,6 тис. електромобілів. Це на 73% більше ніж минулого року, повідомляє громадська спілка «Інститут досліджень авторинку».
Щоправда, майже половина продажів – це внутрішній ринку: 45% електричних автомобілів було куплено вживаними на внутрішньому ринку.
Ще приблизно стільки ж вживаних електромобілів привезли у листопаді з-за кордону. І лише 10% (159 шт.) електричних автомобілів українці придбали новими.
Український парк електромобілів вже сьогодні суттєво більший за деякі країни Європейського Союзу – наприклад, Польщі, відзначають експерти.
Топ-10 найбільш популярних електромобілів, ввезених з-за кордону має наступний вигляд:
- Nissan Leaf – 166 шт;
- Tesla Model 3 – 62 шт;
- Chevrolet Bolt – 46 шт;
- Renault Kangoo Z.E. – 44 шт;
- Volkswagen E-Golf – 43 шт;
- Renault Zoe – 38 шт;
- Tesla Model S – 38 шт;
- Tesla Model Y – 27 шт;
- Volkswagen E-Bora – 25 шт;
- Tesla Model X – 21 шт.
А ось топ-10 нових електромобілів листопада:
- Audi E-Tron – 23 шт;
- Mercedes-Benz EQC – 18 шт;
- Volvo XC40 – 15 шт;
- Jaguar I-Pace – 13 шт;
- Porshe Taycan – 13 шт;
- Nissan Leaf – 12 шт;
- Hyundai Ioniq 5 – 10 шт;
- Honda M-NV – 8 шт;
- Jac IEVS4 – 5 шт;
- Volkswagen E-Bora – 5 шт.
Читайте також: