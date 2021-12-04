В Україні стрімко зросли продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі

Продажі електромобілів в Україні зросли на 73%. Найпопулярнішою моделлю лишається Nissan Leaf

У листопаді 2021 року українці придбали 1,6 тис. електромобілів. Це на 73% більше ніж минулого року, повідомляє громадська спілка «Інститут досліджень авторинку».

Щоправда, майже половина продажів – це внутрішній ринку: 45% електричних автомобілів було куплено вживаними на внутрішньому ринку.

Ще приблизно стільки ж вживаних електромобілів привезли у листопаді з-за кордону. І лише 10% (159 шт.) електричних автомобілів українці придбали новими.

Український парк електромобілів вже сьогодні суттєво більший за деякі країни Європейського Союзу – наприклад, Польщі, відзначають експерти.

Топ-10 найбільш популярних електромобілів, ввезених з-за кордону має наступний вигляд:

Nissan Leaf – 166 шт; Tesla Model 3 – 62 шт; Chevrolet Bolt – 46 шт; Renault Kangoo Z.E. – 44 шт; Volkswagen E-Golf – 43 шт; Renault Zoe – 38 шт; Tesla Model S – 38 шт; Tesla Model Y – 27 шт; Volkswagen E-Bora – 25 шт; Tesla Model X – 21 шт.

А ось топ-10 нових електромобілів листопада: