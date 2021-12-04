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    В Україні стрімко зросли продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі

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    Nissan Leaf лишається найпопулярнішим електромобілем в Україні - В Україні стрімко зросли продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі
    Nissan Leaf лишається найпопулярнішим електромобілем в Україні
    фото з відкритих джерел

    Продажі електромобілів в Україні зросли на 73%. Найпопулярнішою моделлю лишається Nissan Leaf

    У листопаді 2021 року українці придбали 1,6 тис. електромобілів. Це на 73% більше ніж минулого року, повідомляє громадська спілка «Інститут досліджень авторинку».

    Щоправда, майже половина продажів – це внутрішній ринку: 45% електричних автомобілів було куплено вживаними на внутрішньому ринку.

    Ще приблизно стільки ж вживаних електромобілів привезли у листопаді з-за кордону. І лише 10% (159 шт.) електричних автомобілів українці придбали новими.

    Український парк електромобілів вже сьогодні суттєво більший за деякі країни Європейського Союзу – наприклад, Польщі, відзначають експерти.

    Топ-10 найбільш популярних електромобілів, ввезених з-за кордону має наступний вигляд:

    1. Nissan Leaf – 166 шт;
    2. Tesla Model 3 – 62 шт;
    3. Chevrolet Bolt – 46 шт;
    4. Renault Kangoo Z.E. – 44 шт;
    5. Volkswagen E-Golf – 43 шт;
    6. Renault Zoe – 38 шт;
    7. Tesla Model S – 38 шт;
    8. Tesla Model Y – 27 шт;
    9. Volkswagen E-Bora – 25 шт;
    10. Tesla Model X – 21 шт.

    А ось топ-10 нових електромобілів листопада:

    1. Audi E-Tron – 23 шт;
    2. Mercedes-Benz EQC – 18 шт;
    3. Volvo XC40 – 15 шт;
    4. Jaguar I-Pace – 13 шт;
    5. Porshe Taycan – 13 шт;
    6. Nissan Leaf – 12 шт;
    7. Hyundai Ioniq 5 – 10 шт;
    8. Honda M-NV – 8 шт;
    9. Jac IEVS4 – 5 шт;
    10. Volkswagen E-Bora – 5 шт.

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    Теги: Електромобілі Nissan Leaf Chevrolet Bolt Tesla Model S Jaguar I-Pace Tesla Model Y Hyundai Ioniq
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    В Україні стрімко зросли продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі