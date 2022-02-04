В Україні з’явиться нова марка автомобілів. Оголошено ціни першої моделі

На українському ринку стартують продажі автомобілів від китайського автомобільного гіганта

У 2022 році в Україні стартують продажі автомобілів під новою маркою – Beijing. Вона належить великому китайському автомобільному концерну BAIC. Машини цього бренду ніколи раніше не продавалися на нашому ринку.

Як стало відомо «Главкому», першою моделлю Beijing, яка з’явиться у продажу, стане X3. Перші машини вже приїхали в Україну.

X3 - це компактний кросовер. Друге покоління моделі дебютувало у 2019 році. Завдовжки автомобіль 4,3 метра. За габаритами його можна порівняти з популярним в Україні Renault Duster.

В Україні базова версія кросовера коштуватиме $14,7 тис. За ці гроші китайці запропонують 1,5-літровий бензиновий мотор, який працює в парі з п’ятиступінчастою «механікою». Силовий агрегат видає 116 кінських сил та 148 Нм обертального моменту.

Топова версія коштуватиме $18,5 тис. Її оснащено тим самим мотором, але трансмісія – автоматична.

Всього імпортер пропонуватиме чотири комплектації.

Повного приводу немає у жодній з комплектацій. Інформації про дорожній просвіт немає.

До списку базового обладнання Beijing X3 входять:

мультимедійна система з екраном на вісім дюймів;

задні датчики паркування;

клімат-контроль;

світлодіодні фари.

Також кросовер може бути оснащено панорамним дахом, шкіряним салоном, камерою заднього виду та круїз-контролем.

Повертається до України цього року і інша китайська марка автомобілів. Детально про неї «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.