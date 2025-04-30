Відзавтра українські АЗС продаватимуть бензин зі спиртом: що потрібно знати

Закон зобов'язує використовувати рідке біопаливо в автомобільних бензинах

Завтра, 1 травня, бензини мають містити не менше 5% рідких біокомпонентів. Йдеться про використання біобутанолу, біогазу, біодизелю, біоетанолу, біоводню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідна норма передбачена законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту».

Винятком є бензини із октановим числом 98 і вище, пальне для потреб Міністерства оборони та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Державна екологічна інспекція Центрального округу заявляла, що це рішення є частиною державної стратегії переходу сталих джерел енергії й підтримка аграрного сектору.

Також серед основних причин – це зобов'язання України в рамках євроінтеграції. Україна як кандидат на членство в ЄС має впроваджувати європейські норми. Київ взяв на себе відповідні зобов'язання щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті із вступом до Енергетичного Співтовариства.

Ще однією важливою причиною є покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива, адже біоетанол чистіший за нафтове пальне й при згорянні виділяє менше шкідливих речовин.

Окрім того, передбачається, що це створює передумови для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва рідкого біопалива (біокомпонентів).

Змішування бензинів із біокомпонентами може здійснюватися лише у місцях виробництва пального або місцях гуртової торгівлі, де загальна місткість резервуарів для зберігання пального становить не менше 1,5 тис. кубометрів.

З 1 червня 2025 року біопаливо, що враховується для дотримання нормативно визначеної обов’язкової його частки у бензинах, має відповідати критеріям сталості.

Нагадаємо, українці стали купувати значно більше електромобілів, проте і попит на бензинові авто залишається високим. У 2024 році їх вперше поставили на облік 133,2 тис. одиниць.

Нових бензинових авто придбали 27,9 тис., що на 2% менше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку знизилася із 47 до 40%. Серед лідерів переважають кросовери, а перше місце посіла Mazda CX-5.

Бензинових авто з пробігом купили 105,3 тис., що на 9% більше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку зросла з 45 до 47%. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а лідирує VW Golf.

Як відомо, Верховна Рада схвалила збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня. Однак це суттєво не вплине на ціни на бензин та дизпаливо. Про це заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Як наголошує експерт, більша, порівняно з бензином і дизпаливом, ціна на скраплений газ, попри меншу економію, все одно залишиться вигідною для користувачів.

До слова, нещодавно уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів.