Українці можуть лишитися без пального найближчими днями. Названо причину

Експерти повідомляють про зупинку постачання пального на заправки через технічний збій у системі податкової служби

Вже найближчими днями на українських заправках може зникнути пальне. Постачання пального на АЗС зупинено через технічний збій у системі Державної податкової служби, повідомляє Сергій Куюн, директор Консалтингової групи «А-95», що спеціалізується на дослідженні ринків нафтопродуктів.

«З ранку не реєструються акцизні накладні – лежить база податкової. В обід начебто все запрацювало, але потім знову лягло», – повідомив Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, бензовози й газовози не можуть привезти пальне на автозаправні станції, оскільки пересування без накладних заборонено.

«Кілька великих мереж мені підтвердили, що з ранку не можуть відправити машини на заправки. Думаю, що перші станції почнуть зупинятися вже сьогодні ввечері. Завтра п'ятниця. До вихідних можна і не доїхати», – наголосив Куюн.

Офіційних роз'яснень від Податкової служби наразі немає. Як і немає інформації, коли система відновить роботу.

Також вже у середині січня ціни на бензин можуть сягнути рекордного рівня – 33 грн за літр. Детально про це – за посиланням.

Проте, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

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