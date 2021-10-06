Volvo відкликає більше 460 тис. автомобілів через подушки безпеки

Volvo списує автомобілі старих моделей, які були зроблені в період з травня 2000 року по березень 2009 року

Шведський виробник автомобілів Volvo відкликає більше 460 тис. машин через несправні подушки безпеки. Про це повідомляє CNBC.

За даними джерела, компанії відомо про один смертельний випадок, який настав через дефект подушок безпеки.

Volvo списує автомобілі старих моделей, які були зроблені в період з травня 2000 року по березень 2009 року. Більше половини з них були продані в США.

Цікаво, що до «десятки» не потрапили корейські кросовери, такі як Hyundai Tucson та Kia Sportage, які в Україні входять у топ-10 бестселерів.