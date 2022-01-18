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    Які автомобілі найчастіше крадуть в Україні. Поліція назвала популярні моделі

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    Toyota Land Cruiser - улюблений автомобіль крадіїв в Україні - Які автомобілі найчастіше крадуть в Україні. Поліція назвала популярні моделі
    Toyota Land Cruiser - улюблений автомобіль крадіїв в Україні
    фото з відкритих джерел

    Національна поліція оприлюднила список автомобілів, які найчастіше викрадають в Україні

    Кількість викрадених автомобілів за перше півріччя поточного року помітно зменшилась. Але шанси знайти викрадений автомобіль усе одно залишаються близько 50%. Про це свідчать дані Національної поліції, які наводить видання Finance.ua.

    Найчастіше у 2021 році автівки викрадали у Харкові. А Київ опустився на четверту сходинку.

    Що ж стосується конкретних моделей, топ-10 має наступний вигляд:

    • Toyota Land Cruiser;
    • Toyota Camry;
    • Toyota RAV4;
    • Lexus LX;
    • Hyundai Tucson;
    • Kia Optima;
    • Kia Rio;
    • Range Rover;
    • Audi Q7;
    • Volkswagen Tiguan.

    Цікаво, що до «десятки» не потрапило багато вітчизняних бестселерів, які в Україні продаються тисячами. Так, наприклад, в топ-10 немає жодної моделі Renault, хоча Duster, Logan та Sandero постійно входять до числа найпопулярніших.

    Немає у списку і Kia Sportage – найпопулярнішого автомобіля в Україні у 2021 році.

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    Теги: Hyundai Tucson Volkswagen Tiguan Kia Sportage Hyundai Volkswagen Renault Toyota Kia Toyota Land Cruiser Audi Toyota Camry Lexus
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    Які автомобілі найчастіше крадуть в Україні. Поліція назвала популярні моделі