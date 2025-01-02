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Новий дизайн та назва: яким буде новий iPhone SE і коли він з'явиться у продажі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Новий дизайн та назва: яким буде новий iPhone SE і коли він з'явиться у продажі
Новий iPhone SE може називатися iPhone 16E
фото з відкритих джерел

Apple готується до випуску вже четвертого покоління свого смартфона

У 2025 році вийде новий бюджетний смартфон від Apple. Вже з’явились чутки, як він буде виглядати й називатись. Про це повідомили у MacRumors.

Очікується, що вже у березні Apple випустить «народний» iPhone серії SE – четвертого покоління. Два різних джерела з китайської платформи Weibo та соцмережі X опублікували інсайдерську інформацію, що він називатиметься iPhone 16E.

Раніше одне з цих джерел повідомляло, що iPhone 16 Pro будуть доступні у новому бронзовому кольорі. Коли смартфон був представлений, користувачі Apple дійсно побачили його у кольорі Desert Titanium. Однак водночас це джерело помилилося щодо кількості доступних кольорів для iPhone 16 і iPhone 16 Plus.

За даними інсайдерів, новий iPhone SE матиме той самий корпус, що й iPhone 16. За дизайном, як зазначається, він буде схожий на базовий iPhone 14 та базовий iPhone 16.

За чутками, його технічними характеристиками будуть:

  • 6,1-дюймовий OLED-дисплей;
  • Face ID;
  • порт USB-C;
  • одна задня камера 48 Mpixel;
  • новіший чіп серії A;
  • 8 ГБ оперативної пам’яті для Apple Intelligence;
  • перший модем 5G.

Чи матиме iPhone 16E кнопку Action, яка вперше з’явилась в iPhone 15 Pro, наразі невідомо.

Останній на цей момент смартфон серії SE був представлений у 2022 році. Він схожий зовнішньо на iPhone 8 та має такі застарілі функції, як кнопка Touch ID, порт Lightning і товсті рамки навколо дисплея. У виданні додали, що, ймовірно, наступна модель буде дещо дорожча за нього.

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Теги: Apple смартфон телефон

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