Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники

Для службових потреб чиновники не соромляться купувати найдорожчі версії iPhone, Samsung і Google Pixel. Рейтинг покупок за 2024 рік

Минулоріч державні структури та підприємства уклали 1077 договорів на закупівлю мобільних телефонів через систему ProZorro. Загальна вартість контрактів, за даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, становить 37 млн грн. Найбільше договорів було укладено у грудні, наприкінці фінансового року, найменше – у січні. Більшість контрактів (713) не перетнули межу в 10 тис. грн, що можна умовно вважати порогом для бюджетного смарфтона. Утім, деякі держслужбовці відзначилися накоштовнішими покупками.

«Главком» проаналізував дані в системі ProZorro та склав рейтинг найдорожчих смартфонів люксового сегменту, за які чиновники віддавали понад 40 тис. грн. Серед фаворитів українських державних службовців – iPhone, а також топові моделі Samsung і Google.

iPhone 14 Pro Max для Приватбанку

Приватбанк 3 квітня замовив у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн. Закупівля відбулася без проведення відкритих торгів.

Поставити смартфони підрядник мав скоренько – до 18 квітня 2024 року. Найдорожчий пристрій у списку покупок фінустанови – iPhone 14 Pro Max 128GB Gold, 2022 року випуску за 51,5 тис. грн.

Цей смартфон із діагоналлю 6,7 дюйма має процесор A16 Bionic, оперативну пам’ять 6 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, основну камеру на 48+12+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K і фронтальну камеру на 12 Мп, сканер LiDAR, стереодинаміки, корпус зі скла і сталі.

Apple iPhone 14 Pro Max фото: depositphotos.com

На сервісі порівняння цін Hotline новий iPhone 14 Pro Max 128GB можна знайти у діапазоні від 29,8 тис. грн до 65 тис. грн.

Інші три телефони, замовлені Приватбанком, – також айфони, але вже «скромніші»: iPhone 15 128GB за 36,3 тис. грн, iPhone 13 128GB за 26,1 тис. грн, iPhone 11 128GB за 20,3 тис. грн.

За даними пошуково-аналітичної системи YouControl, столичною фірмою «Ай он», зареєстрованою на кіпрську «І.Є.М. Євро-Молл Лімітед», керує Микола Троценко. Кінцевим бенефіціаром є кіпріот Сергій Костевич, який раніше був білорусом. Він є засновником холдингу Asbis, який володіє брендами Prestigio, Canyon та Perenio.

iPhone 15 Pro для Гендирекції з обслуговування іноземних представництв

Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» 4 липня замовило у ТОВ «Комфі Трейд» смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB за 49 тис. грн. Закупівля відбулася без проведення відкритих торгів.

Apple iPhone 15 Pro фото: glavcom.ua

Поставити товар у Київ підрядник мав до 30 серпня 2024 року.

iPhone 15 Pro – модель із флагманської лінійки, презентованої восени 2023 року. Смартфони діагоналлю 6,1 дюйма мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 256 ГБ, основну камеру на 48+12+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, технологією Deep Fusion та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану.

Як показує Hotline, в інтернет-магазинах нині iPhone 15 Pro 256GB продається у ціновому діапазоні 49,0-58,5 тис. грн.

За даними YouControl, засновником «Комфі Трейд» є кіпрська компанія Comfy Holdings Limited, а кінцевими бенефіціарами – Світлана Гуцул і Станіслав Роніс із Кіпру. Постачальник входить у групу «Комфі». Це велика мережа, яка має свої магазини техніки та електроніки у багатьох містах України.

Samsung Galaxy S24 Ultra для СБУ

Управління Служби безпеки України в Одеській області 28 листопада за результатами тендера замовило ФОП Гордієнко Олена Петрівна мобільних телефонів на 468 тис. грн.

Ідеться про 10 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256Gb Titanium Black по 46,8 тис. грн за одиницю. Поставити пристрої в Одесу підрядник мав до 12 грудня 2024 року.

Samsung Galaxy S24 Ultra фото з відкритих джерел

Samsung Galaxy S24 Ultra – це модель із флагманської лінійки, презентованої в січні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,8 дюйма мають процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативну пам’ять 12 ГБ та вбудовану пам’ять 256 ГБ, а також акумулятор на 5000 мАг. Основна камера – 200+50+12+10 Мп, фронтальна – 12 Мп. Пристрій підтримує відеозйомку в форматі 8K. Корпус смартфона скляний із титановою рамкою. Із особливостей – інтегрований штучний інтелект, захист від води та пилу IP68, вбудований стилус S Pen, функція Vision Booster (екран пристрою залишається читабельним навіть за яскравого освітлення), режим PowerShare (смартфон може служити джерелом заряду для інших гаджетів).

За даними сервісу порівняння цін Hotline, нині в інтернет-магазинах обраний спецслужбовцями флагман продається від 37,9 тис. грн до 50,9 тис. грн грн, а у великих відомих мережевих магазинах – по 49,5 тис. грн.

Начальником Управління СБУ в Одеській області з травня 2020 року є бригадний генерал Віктор Доровський. До цього він очолював у цьому ж відомстві відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована в Києві в 2019 році. Відтоді вона отримала державних підрядів по всій Україні на 26,6 млн грн. Із них за 2024 рік – на 7,8 млн грн.

iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro для сільської ради

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області 29 серпня уклав договір із уже згаданою підприємницею Гордієнко Оленою Петрівною на поставку мобільних телефонів загальною вартістю 175 тис грн.

Apple iPhone 15 Pro фото з відкритих джерел

Підрядник мав доставити в село Пришиб чотири люксові смартфони до 13 вересня 2024 року.

Зокрема, сільрада замовила два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 тис. грн. Нагадаємо, що аналогічний телефон, але на 256GB, замовила вже згадана раніше Гендирекція з обслуговування іноземних представництв.

За даними Hotline, в інтернет-магазинах нині цей смартфон продається за 36,9-54,3 тис. грн, а у великих мережевих магазинах – від 46,9 тис. грн.

Крім того, Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн. Вони мають діагональ 6,1 дюйма, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48+48 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 10 Мп, корпус із алюмінію і скла.

Сервіс Hotline показує, що зараз в інтернет-магазинах цю модель продають за 34,4-41,8 тис. грн.

Google Pixel 8 Pro фото: glavcom.ua

Головою Пришибської сільради є Валентина Городянко.

Таємний телефон за 99,6 тис. грн?

Також «Главком» звернув увагу на загадковий тендер, який провело акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» у січні 2024-го. Замовник без відкритих торгів уклав угоду з ФОП Панчак Андрій Богданович на поставку товару вартістю 99,5 тис. грн. В описі тендеру зазначено, що йдеться про один мобільний телефон, однак модель не уточнюється. Сам договір також не містить додатку зі специфікацією, де мало би вказуватися, який саме телефон купує замовник.

«Главком» зателефонував підприємцю, щоб уточнити деталі. Андрій Панчак одразу згадав про вказаний тендер і навіть запевнив, що йшлося буцімто не про один телефон. Однак ані кількість, ані модель товару називати не став. Окремо видання звернулося до відповідального за тендер від «Прикарпаттяобленерго» Василя Костюка. Однак протягом двох днів слухавку так ніхто і не взяв.

Єлизавета Жабська, «Главком»