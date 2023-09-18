Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового
Нова версія своєї операційної системи iOS 17 включає в себе декілька важливих оновлень
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 18 вересня нову операційну систему iOS17 зможуть інсталювати усі користувачі смартфонів Apple, починаючи з iPhone XS 2018 року або новішої версії

Компанія Apple випустила нову версію своєї операційної системи iOS 17. Про це йдеться на сайті Apple. 

З 18 вересня нову операційну систему iOS17 зможуть інсталювати усі користувачі смартфонів Apple, починаючи з iPhone XS 2018 року або новішої версії. Для цього треба перейти до Налаштування > Загальні > Про програму > Оновлення програмного забезпечення.

В iOS 17 зʼявилася транскрипція звукових повідомлень. Також користувачі можуть приймати дзвінки на Apple TV, використовуючи iPhone або iPad як камеру. Крім того, в iOS 17 є «Режим очікування» – ця функція перетворює телефон на розумний дисплей, коли він заряджається й розташований горизонтально.

iOS 17 дозволить користувачам створити персоналізований плакат контакту, який з’являється під час вхідного телефонного дзвінка на iPhone.

Також Apple дала можливість надсилати дзвінок на голосову пошту та переглядати транскрипцію повідомлення.

У програмі «Повідомлення» користувачі тепер можуть провести пальцем праворуч по будь-якому повідомленню, щоб надіслати вбудовану відповідь. Під час введення тексту помилки виправлятимуться з більшою точністю, а користувачі отримуватимуть інтелектуальні текстові рекомендації під час введення (додати їх можна, натиснувши на пробіл).

NameDrop

NameDrop дозволяє користувачам легко обмінюватися контактною інформацією, наблизивши свої пристрої один до одного. 

Обидва власники смартфонів можуть вибрати конкретні номери телефонів або адреси електронної пошти, якими вони хотіли б поділитися, а також можуть поділитися своїми плакатами для контактів.

Інтерактивні віджети

Інтерактивні віджети тепер доступні на iPhone на головному екрані, екрані блокування та у новому режимі очікування. 

Карти у режимі офлайн

Apple Maps отримали можливість завантажувати карти для використання в автономному режимі.

Apple каже, що користувачі можуть завантажити певну точку карти та отримати доступ до покрокової навігації, переглянути приблизний час прибуття, знайти місця тощо, коли iPhone не під’єднано до стільникової мережі чи мережі Wi-Fi.

Оновлення для Sirі

Apple також спростила голосову команду для виклику Siri на iPhone та інших пристроях Apple, зокрема iPad, Mac, HomePod і новітні AirPods Pro. 

Тепер замість «Hey Siri» користувачі можуть просто сказати «Siri», щоб активувати голосового помічника, і можуть видавати кілька команд поспіль, не повторюючи «Siri».

Нагадаємо, що 12 вересня Apple представила лінійку iPhone 15.

Теги: Apple телефон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ніби помста»: США занепокоєні забороною iPhone для китайських урядовців
«Ніби помста»: США занепокоєні забороною iPhone для китайських урядовців
14 вересня, 07:42
Одним з найбільших оновлень роз'єм USB-C замість звичного Lightning
Apple представила лінійку iPhone 15: основні характеристики новинки
12 вересня, 21:53
Проблема недорогих адаптерів в збірці з низькоякісних компонентів, які не можуть видавати стабільні напругу і струм
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
8 вересня, 12:27
Китайські урядовці вже місяцями дотримуються правила уникати iPhone
Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone – ЗМІ
7 вересня, 02:53
Макс Барських у межах нового альбому випустив пісню про важливість правильного вибору у стосунках
Макс Барських презентував новий трек «Не плач»
1 вересня, 17:24
Почалися заборони на використання iPhone співробітниками держполіклінік, НДІ, ВНЗ
Тепер і прибиральниці будуть без iPhone: Росія запровадила сувору заборону
29 серпня, 15:01
Низка смартфонів компанії назавжди застрягли на Android 12
Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів
28 серпня, 14:32
Поліція уже знайшла винних у пограбуваннях
Збитки на мільйони: злодії у Туреччині винахідливо пограбували 47 готелів
27 серпня, 13:41
РФ з 2010 року намагається випускати власні смартфони
Москва погрожує світу російським смартфоном
19 серпня, 09:25

Девайси

Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового
Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового
Україна використовує картонні дрони проти російських окупантів (фото)
Україна використовує картонні дрони проти російських окупантів (фото)
Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (відео)
Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (відео)
У Google Chrome з’явилася нова функція
У Google Chrome з’явилася нова функція
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
27K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
19K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
13K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
13K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
17 вересня, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту