Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового

Нова версія своєї операційної системи iOS 17 включає в себе декілька важливих оновлень

З 18 вересня нову операційну систему iOS17 зможуть інсталювати усі користувачі смартфонів Apple, починаючи з iPhone XS 2018 року або новішої версії

Компанія Apple випустила нову версію своєї операційної системи iOS 17. Про це йдеться на сайті Apple.

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З 18 вересня нову операційну систему iOS17 зможуть інсталювати усі користувачі смартфонів Apple, починаючи з iPhone XS 2018 року або новішої версії. Для цього треба перейти до Налаштування > Загальні > Про програму > Оновлення програмного забезпечення.

В iOS 17 зʼявилася транскрипція звукових повідомлень. Також користувачі можуть приймати дзвінки на Apple TV, використовуючи iPhone або iPad як камеру. Крім того, в iOS 17 є «Режим очікування» – ця функція перетворює телефон на розумний дисплей, коли він заряджається й розташований горизонтально.

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iOS 17 дозволить користувачам створити персоналізований плакат контакту, який з’являється під час вхідного телефонного дзвінка на iPhone.

Також Apple дала можливість надсилати дзвінок на голосову пошту та переглядати транскрипцію повідомлення.

У програмі «Повідомлення» користувачі тепер можуть провести пальцем праворуч по будь-якому повідомленню, щоб надіслати вбудовану відповідь. Під час введення тексту помилки виправлятимуться з більшою точністю, а користувачі отримуватимуть інтелектуальні текстові рекомендації під час введення (додати їх можна, натиснувши на пробіл).

NameDrop

NameDrop дозволяє користувачам легко обмінюватися контактною інформацією, наблизивши свої пристрої один до одного.

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Обидва власники смартфонів можуть вибрати конкретні номери телефонів або адреси електронної пошти, якими вони хотіли б поділитися, а також можуть поділитися своїми плакатами для контактів.

Інтерактивні віджети

Інтерактивні віджети тепер доступні на iPhone на головному екрані, екрані блокування та у новому режимі очікування.

Карти у режимі офлайн

Apple Maps отримали можливість завантажувати карти для використання в автономному режимі.

Apple каже, що користувачі можуть завантажити певну точку карти та отримати доступ до покрокової навігації, переглянути приблизний час прибуття, знайти місця тощо, коли iPhone не під’єднано до стільникової мережі чи мережі Wi-Fi.

Оновлення для Sirі

Apple також спростила голосову команду для виклику Siri на iPhone та інших пристроях Apple, зокрема iPad, Mac, HomePod і новітні AirPods Pro.

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Тепер замість «Hey Siri» користувачі можуть просто сказати «Siri», щоб активувати голосового помічника, і можуть видавати кілька команд поспіль, не повторюючи «Siri».

Нагадаємо, що 12 вересня Apple представила лінійку iPhone 15.