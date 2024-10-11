Тримався за холодильник посеред океану. У Флориді врятовано чоловіка після урагану

«Ця людина вижила в кошмарному сценарії навіть для найдосвідченішого мореплавця», – сказала представник берегової охорони

Протягом ночі на воді чоловік пережив вітер швидкістю 121-145 км/год і хвилі висотою до 7,6 метра

Екіпаж гелікоптера берегової охорони США врятував чоловіка, який чіплявся за відкриту скриню-холодильник в Мексиканській затоці після того, як його човен застряг на ніч у водах. Про це повідомляє The Guardian.

Чоловік перебував на борту рибальського судна, яке вийшло з ладу за кілька годин до того, як ураган досягнув штату Флорида. Чоловік, який не був ідентифікований, зміг зв’язатися по радіо з станцією берегової охорони, перш ніж зв’язок було втрачено.

Але в четвер пошуковики знайшли чоловіка приблизно в 48 км від Лонгбоут-Кі, штат Флорида, який тримався за відкриту скриню-холодильник. «Ця людина вижила в кошмарному сценарії навіть для найдосвідченішого мореплавця», – сказала представник берегової охорони Дана Грейді.

Було підраховано, що протягом ночі на воді чоловік пережив вітер швидкістю 121-145 км/год і хвилі висотою до 7,6 метра.

Також серед найдраматичніших рятувальних заходів офіцери знайшли 14-річного хлопчика, який плавав на шматку огорожі, і затягнули його на човен.

Під час урагану «Мілтон» рибалку винесло в океан. Він врятувався, вхопившись за холодильник pic.twitter.com/9kZdevZhce — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2024

Незважаючи на руйнування, багато людей висловили полегшення, що Мілтон не став найгіршим за століття. Ураган позбавив місто Тампа прямого удару, і смертоносний шторм, якого побоювалися вчені, так і не відбувся.

Нагадаємо, 10 жовтня, ураган «Мілтон» досяг узбережжя штату Флорида як шторм 3-ї категорії. Стихійне лихо залишило понад 2 млн людей без електрики. Зараз «Мілтон» рухається на схід. Метеорологи стверджують, що він таким чином йде у напрямку Атлантичного океану.

До слова, на початку жовтня ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягали 140 миль на годину і більше.

За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії.