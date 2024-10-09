Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху

Астрономи вважають, що нові сигнали із космосу можуть бути спробами передачі певної інформації

Вчені, які шукають ознаки інопланетного розуму, вирішили звернути увагу на центр Чумацького Шляху. Саме звідти приходять сигнали, що повторюються, і, можливо, представники позаземної цивілізації хочуть привернути до себе увагу. Про це повідомляє портал Live Science.

Вчені з університету Коннелл у США планують шукати можливі ознаки позаземного розумного життя, уважно вивчаючи радіосигнали з центру нашої галактики. Особливу увагу вони приділяють вузькочастотним сигналам, які випромінюють пульсари, оскільки такі сигнали добре виділяються на фоні загального радіошуму. Цей метод може стати ефективним способом комунікації на великих відстанях у космосі, аналогічно використанню радарів людьми.

Дослідники розробили спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу радіосигналів. Для перевірки його ефективності вони протестували його на відомих пульсарах, щоб підтвердити можливість їхнього виявлення. Ці сигнали мають дуже вузькі діапазони частот, які складають приблизно одну десяту ширини частот FM-радіостанцій.

Вчені вважають, що прослуховування радіосигналів допоможе виявити їх можливе штучне походження. Таким чином, теоретично можна виявити позаземну розумну цивілізацію в нашій галактиці, можливо, навіть не обмежуючись однієї.

Центр Чумацького Шляху характеризується величезною концентрацією зірок, навколо деяких з яких можуть обертатися потенційно населені планети. Вчені вважають, що якщо інопланетяни бажають зв’язатися з іншими розумними видами, вони можуть надсилати спеціальні сигнали по всій галактиці.

Нагадаємо, у жовтні жителі України зможуть спостерігати за двома яскравими зорепадами під назвою «Драконіди» та «Оріоніди», а також повз Землю пролетить унікальна комета.

До слова, два члени екіпажу американського багаторазового корабля Crew Dragon, запущеного на орбіту з чотирма туристами, вийшли у відкритий космос, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Раніше стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск заявив, що людство має освоїти міжзоряні перельоти, інакше в майбутньому воно може зникнути через розширення Сонця або зіткнення Землі з астероїдом.