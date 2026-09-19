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Нові iPhone 18 намагалися нелегально ввезти в Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нові iPhone 18 намагалися нелегально ввезти в Україну
Митники вилучили iPhone 18 Pro Max
фото: Державна митна служба України

Двоє мешканців Львівщини везли смартфони через «зелений коридор» без декларування

Українські митники зафіксували перші спроби незаконного ввезення в країну смартфонів нової серії iPhone 18. Гаджети намагалися провезти через кордон без декларування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України. 

32-річний чоловік та 24-річна жінка, обоє мешканці Львівщини, перевозили смартфони автомобілями через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час огляду транспортних засобів митники виявили нові Apple iPhone 18 Pro Max. Їхня вартість перевищувала дозволену норму для ввезення товарів без декларування та сплати митних платежів.

За обома фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Смартфони вилучено.

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Митники виявили нові iPhone 18 Pro Max під час огляду автомобілів
Державна митна служба України

Нагадаємо, 9 вересня Apple представила нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. У США вартість iPhone 18 Pro з 256 ГБ пам'яті стартує від $1199, а iPhone 18 Pro Max – від $1299. Офіційний старт продажів новинок відбувся 18 вересня.

В Україні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max мають офіційно надійти у продаж 25 вересня. В українських магазинах iPhone 18 Pro Max коштуватиме від 85,8 тис. грн, а версія з 2 ТБ пам'яті – майже 138 тис. грн.

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Теги: митниця Львівщина Apple смартфон кордон Державна митна служба

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