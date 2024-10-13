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Чупакабра повернулась: на Рівненщині впіймали невідому істоту

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Чупакабра повернулась: на Рівненщині впіймали невідому істоту
Чупакабра стала міською легендою в Україні
фото з відкритих джерел

Українці практично забули про чупакабру, але влітку на Рівненщині помітили дивного звіра

У 2024 році новини про чупакабру знову привернули увагу, зокрема, через події в Україні. У Рівненській області місцеві мешканці скаржилися на дивного звіра, який грабував курники, вбиваючи птахів, але не їв їх. В одному з дворів був встановлений капкан, у який потрапив цей незвичний хижак. Про це повідомляли українські ЗМІ. 

Місцеві експерти вважали, що спійманою твариною є виснажений шакал, ймовірно, хворий на сказ. Однак зовнішній вигляд істоти викликав у людей асоціації з чупакаброю, через що ситуація набула популярності в медіа. Зокрема, було зазначено, що тварина має довгий хвіст і виглядає незвично, що спонукало місцевих жителів далі стежити за ситуацією, оскільки є побоювання, що чупакабра може бути не одна.

Правоохоронці ставляться до цих повідомлень серйозно, закликаючи людей бути обережними, особливо ввечері. Це не перший випадок, коли в Рівненській області згадують про чупакабру: шість місяців тому в одному з районів також були зафіксовані подібні інциденти​.

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї штурмової бригади вивезли старовинну кам’яну бабу вагою 400 кг з Миролюбівки.  

До слова, українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні. Про це дослідники написали на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Раніше стало відомо, що український художник та колекціонер Володимир Козюк зібрав колекцію рідкісних листівок з українськими краєвидами, яку виклав у вільний доступ на своїй сторінці у Facebook.

 

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Теги: Facebook полярники хижак художник

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