Чупакабра повернулась: на Рівненщині впіймали невідому істоту

Українці практично забули про чупакабру, але влітку на Рівненщині помітили дивного звіра

У 2024 році новини про чупакабру знову привернули увагу, зокрема, через події в Україні. У Рівненській області місцеві мешканці скаржилися на дивного звіра, який грабував курники, вбиваючи птахів, але не їв їх. В одному з дворів був встановлений капкан, у який потрапив цей незвичний хижак. Про це повідомляли українські ЗМІ.

Місцеві експерти вважали, що спійманою твариною є виснажений шакал, ймовірно, хворий на сказ. Однак зовнішній вигляд істоти викликав у людей асоціації з чупакаброю, через що ситуація набула популярності в медіа. Зокрема, було зазначено, що тварина має довгий хвіст і виглядає незвично, що спонукало місцевих жителів далі стежити за ситуацією, оскільки є побоювання, що чупакабра може бути не одна.

Правоохоронці ставляться до цих повідомлень серйозно, закликаючи людей бути обережними, особливо ввечері. Це не перший випадок, коли в Рівненській області згадують про чупакабру: шість місяців тому в одному з районів також були зафіксовані подібні інциденти​.

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