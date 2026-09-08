Google Messages може надсилати старі повідомлення не тому контакту

Користувачі продовжують повідомляти про випадки, коли застосунок додає старі тексти до нових повідомлень

Користувачі Google Messages зіткнулися з помилкою, через яку застосунок може додавати до нових повідомлень фрагменти старих листувань та надсилати їх іншому контакту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 9to5Google.

Збій проявляється під час надсилання нового повідомлення: Google Messages може відновити старі тексти, які раніше були відправлені одному контакту, і додати їх до повідомлення, адресованого іншій людині. У результаті приватна переписка, наприклад із партнером, може випадково опинитися в чаті з батьками чи іншим адресатом.

Про подібні випадки повідомляли багато користувачів останніми тижнями. Деяким вдалося зафіксувати помилку в реальному часі. Зокрема, користувачі тестували надсилання повідомлень самим собі і спостерігали, як у чаті несподівано з'являлися старі повідомлення.

Показовий випадок описав один із користувачів Reddit – популярної соціальної платформи та онлайн-форуму, де користувачі створюють тематичні спільноти, публікують дописи й обговорюють різні теми. За його словами, Google Messages повторно надіслав в чаті з асфальтовою компанією старе особисте повідомлення, яке чоловік відправив дружині ще у травні 2025 року. Разом із ним у цьому чаті з'явилися фотографії асфальту, які користувач раніше надсилав компанії для обговорення. Серед повторно надісланого тексту було також особисте повідомлення з грубою образливою фразою.

Користувач Reddit показав скриншот із повідомленнями, які Google Messages помилково повторно надіслав асфальтовій компанії Скріншот: Reddit

На схожу проблему поскаржився ще один користувач Reddit. Він розповів, що користується Google Pixel 10 Pro і кілька разів стикався з помилкою під час надсилання SMS. За його словами, замість щойно написаного повідомлення Google Messages надсилав адресату старий текст із зовсім іншої розмови.

Користувач наголосив, що не плутав контакти: номери телефонів були різними, а помилкове повідомлення справді доставлялося іншій людині. Поки що він помічав цю проблему під час надсилання SMS або MMS користувачам iPhone. Через побоювання щодо конфіденційності чоловік відмовився від Google Messages і встановив інший застосунок для обміну повідомленнями.

Як зазначає Droid-Life, скарги на збій продовжують надходити. Деякі повідомлення про проблему з'явилися протягом останньої доби та сьогодні.

Помилка виникає не в усіх користувачів. Водночас для тих, хто з нею зіткнувся, наслідки можуть бути серйозними: від звичайної плутанини до випадкового розголошення приватної інформації.

Google підтвердила, що знає про проблему та вже розпочала розгортання виправлення. У компанії заявили, що воно стане доступним для всіх користувачів протягом найближчих тижнів.

«Наразі ми розпочинаємо виправлення, яке стане доступним для всіх протягом наступних тижнів. Будь ласка, переконайтеся, що ви користуєтеся найновішою версією Google Повідомлень» - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Google представила дві нові моделі штучного інтелекту – Gemini 3.8 Flash та Gemini 3.8 Flash Cyber. Перша призначена для складних завдань, програмування та роботи ШІ-агентів, а друга спеціалізується на пошуку й виправленні вразливостей у програмному коді.