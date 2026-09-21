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Митниця назвала кількість ввезених в Україну iPhone 18 серії

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Митниця назвала кількість ввезених в Україну iPhone 18 серії
iPhone 18 офіційно ще не продають в Україні, але смартфони вже активно ввозять
фото: з відкритих джерел

Загальна вартість ввезених смартфонів уже сягнула $8,9 млн

В Україну станом на 21 вересня 2026 року імпортовано 7 496 смартфонів серії iPhone 18. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Державну митну службу України.

iPhone 18 вже проходять митне оформлення

Офіційний старт продажів нової лінійки iPhone в Україні запланований на 25 вересня. Передзамовлення на смартфони у ритейлерів стартували 18 вересня. Станом на 21 вересня загальна вартість ввезених в Україну пристроїв становить $8,9 млн. Під час їхнього митного оформлення до державного бюджету сплачено 79,6 млн грн митних платежів.

Як перевірити смартфон перед покупкою

Держмитслужба нагадує, що покупці можуть перевірити, чи був конкретний смартфон законно ввезений в Україну. Для цього потрібно ввести IMEI-код пристрою на спеціальному сервісі Держмитслужби.

В Україні вже викрито першу спробу нелегального ввезення iPhone 18

Раніше «Главком» писав, що митники зафіксували перші спроби незаконного ввезення в Україну смартфонів серії iPhone 18. Двоє мешканців Львівщини перевозили iPhone 18 Pro Max через «зелений коридор» без декларування. Під час огляду автомобілів митники виявили смартфони, вартість яких перевищувала встановлену норму для ввезення без декларування та сплати митних платежів. За обома випадками склали протоколи про порушення митних правил, а телефони вилучили.

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Теги: Apple смартфон Державна митна служба

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