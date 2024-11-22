Головна Техно Девайси
search button user button menu button

У Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів
Представлено бюджетник Redmi A4 5G c Android 14 і 120-герцевим екраном
фото: Xiaomi

Апарат оснастили великим 120-герцевим екраном і процесором Snapdragon

Xiaomi замінила популярний ультрабюджетник Redmi A3 пристроєм нового покоління, який на сьогодні є найдоступнішою моделлю китайського вендора і має всі шанси стати хітом. Про це пише GSMArena.

Так, йдеться про Redmi A4 5G. Підтримка мереж п'ятого покоління стала головною особливістю пристрою з урахуванням його низької ціни – 95 доларів. Також апарат оснастили великим 120-герцевим екраном і процесором Snapdragon.

Характеристики Redmi A4 5G:

  • Екран: 6,88', IPS LCD, роздільна здатність HD+, кадрова частота 120 Гц;
  • Процесор: Snapdragon 4s Gen 2;
  • Пам'ять: 4 гігабайти оперативної і 64/128 ГБ постійної з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD;
  • Камери: всередині краплеподібного вирізу розташована 8-мегапіксельна фронтальна камера, а ззаду – одна основна на 50 Мпм
  • Акумулятор: 5160 мАг з підтримкою зарядки на 18 Втм
  • Є бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників, Android 14 з двома роками оновлень.

Для порівняння, попередник Redmi A3, що вийшов на початку цього року, отримав 6,71-дюймовий дисплей без підтримки підвищеної герцовки. В плані місткості акумулятора і процесора він теж слабший. 

У продажу Redmi A4 5G з'явиться вже 27 листопада: поки що в Індії, а пізніше добереться і до глобального ринку. Версію з 4/64 ГБ оцінили в $95 (~4000 грн), а з 4/128 ГБ – у 110 доларів (~4700 грн).

Нагадаємо, що Motorola вже випустила складні моделі Razr 50 і Razr 50 Ultra. Нова серія Razr 50s може дебютувати зовсім скоро. Телефон Razr 50s вже помічений на платформі Geekbench кілька тижнів потому.

Читайте також:

Теги: телефон смартфон Xiaomi

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутня версія iOS 18.2 стане значним оновленням
Apple випусить iOS 18․2 раніше, ніж очікувалося
5 листопада, 14:21
На Черкащині засудили шахрая
Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю
31 жовтня, 21:26
Розробники ївиявили в коді iOS 18.2 beta 2 нову систему під назвою BatteryIntelligence
В усіх iPhone з’явиться нова корисна функція Battery Intelligence: для чого вона
6 листопада, 14:27
Galaxy XCover 8 Pro
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
14 листопада, 14:28
Xiaomi 15 Ultra отримає чотири камери, включно з величезним перископом
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
15 листопада, 14:10
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
16 листопада, 16:39
Суд постановив, що вбивця має виплатити родині померлої два мільйони бат (понад 57 тис. доларів) компенсації
У Таїланді жінка вбила 14 людей ціанідом. Яке покарання ухвалив суд
20 листопада, 21:57
Полонений росіянин хотів дати грошей військовому з 46-ї окремої аеромобільної бригади
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
16 листопада, 19:12
У роботі застосунку ПриватБанку стався збій
У роботі банківського додатку «Приват24» стався збій
19 листопада, 01:30

Девайси

У Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів
У Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів
Швейцарія створила робота-змію для порятунку людей під завалами
Швейцарія створила робота-змію для порятунку людей під завалами
Мозковий імплант Neuralink буде вперше протестовано за межами США
Мозковий імплант Neuralink буде вперше протестовано за межами США
Продукт преміумкласу: Google розробляє новий ноутбук Pixel
Продукт преміумкласу: Google розробляє новий ноутбук Pixel
Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину
Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Померла екссолістка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
42K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
38K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
5043
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua