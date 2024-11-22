У Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів

Апарат оснастили великим 120-герцевим екраном і процесором Snapdragon

Xiaomi замінила популярний ультрабюджетник Redmi A3 пристроєм нового покоління, який на сьогодні є найдоступнішою моделлю китайського вендора і має всі шанси стати хітом. Про це пише GSMArena.

Так, йдеться про Redmi A4 5G. Підтримка мереж п'ятого покоління стала головною особливістю пристрою з урахуванням його низької ціни – 95 доларів. Також апарат оснастили великим 120-герцевим екраном і процесором Snapdragon.

Характеристики Redmi A4 5G:

Екран: 6,88', IPS LCD, роздільна здатність HD+, кадрова частота 120 Гц;

Процесор: Snapdragon 4s Gen 2;

Пам'ять: 4 гігабайти оперативної і 64/128 ГБ постійної з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD;

Камери: всередині краплеподібного вирізу розташована 8-мегапіксельна фронтальна камера, а ззаду – одна основна на 50 Мпм

Акумулятор: 5160 мАг з підтримкою зарядки на 18 Втм

Є бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників, Android 14 з двома роками оновлень.

Для порівняння, попередник Redmi A3, що вийшов на початку цього року, отримав 6,71-дюймовий дисплей без підтримки підвищеної герцовки. В плані місткості акумулятора і процесора він теж слабший.

У продажу Redmi A4 5G з'явиться вже 27 листопада: поки що в Індії, а пізніше добереться і до глобального ринку. Версію з 4/64 ГБ оцінили в $95 (~4000 грн), а з 4/128 ГБ – у 110 доларів (~4700 грн).

Нагадаємо, що Motorola вже випустила складні моделі Razr 50 і Razr 50 Ultra. Нова серія Razr 50s може дебютувати зовсім скоро. Телефон Razr 50s вже помічений на платформі Geekbench кілька тижнів потому.