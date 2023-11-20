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Іран показав модернізовану гіперзвукову ракету Fattah-2

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран показав модернізовану гіперзвукову ракету Fattah-2
Ракета Fattah-2 (ліворуч)
фото: IRNA

Технічні характеристики ракети після модернізації не розголошувалися

Іран уперше показав модернізовану гіперзвукову ракету Fattah-2. Презентація оновленої ракети відбулася на військовій виставці у Тегерані в університеті аерокосмічного підрозділу КВІР. Про це повідомляє агентство IRNA.

Заявлена швидкість Fattah – до 15 махів (18 375 км/год) перед ураженням цілі, дальність польоту – 1400 км. Така швидкість дасть можливість випереджати традиційні системи ППО, а також уражати цілі з високою точністю.

Технічні характеристики ракети після модернізації не розголошувалися. Немодернізовану версію ракети вперше показали у червні.

На військовій виставці в університеті аерокосмічного підрозділу КВІР у Тегерані також були представлені нова версія БпЛА Shahed та модернізована версія ПРО 9-Dey малої і середньої дальності.

Нагадаємо, армія Ірану провела масштабні навчання під кодовою назвою Eghtedar, під час яких випробувала новий безпілотник-камікадзе Sina, зовні схожий на американський баражуючий боєприпас Switchblade 300.

Раніше Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря.

У жовтні стало відомо, що Іран готовий передати балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar росіянам. 

Раніше повідомлялося, що уряд Ірану продемонстрував російському міністру оборони Сергію Шойгу повітряно-поверхневу ракету, відому як 358, під час його візиту до країни. Це перший раз, коли влада в Ірані визнала свою роль у створенні цього зразка зброї.

Теги: озброєння ракета Іран

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