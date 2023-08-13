Як електричний наземний дрон-всюдихід розміновує Харків: відео

Нова розробка може проїжджати до 80 км і перевозити на собі до 400 кг

Київські розробники з компанії Keep robotics на технологічному форумі iForum презентували електричний вантажний всюдихід «Мул», який здатен допомогти Збройним силам України у розмінуванні територій. Пристрій уже працює в Харкові. Про це повідомляє dev.ua.

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Зазначається, що над розробкою почали працювати ще восени 2022 року.

Під час технологічного форуму члени команди Keep robotics продемонстрували вже другий екземпляр «Мула». За словами представника компанії, в роботі є і третій дрон-всюдихід.

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Залежно від умов, на одному заряді «Мул» здатен проїжджати приблизно 60-80 кілометрів і перевозити на собі до 400 кілограмів ваги. Також завантажений всюдихід може долати перешкоди до 20 сантиметрів.

Нині вартість одного всюдихода оцінюється приблизно в шість тисяч доларів.

За інформацією Keep robotics, українські захисники вже застосовують перший всюдихід для розмінування у Харкові.

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Нагадаємо, інженери безпілотних систем із компанії Leidos розроблять до 2026 року чотири експериментальні автономні підводні апарати Remus середнього розміру для зондування морського середовища та боротьби з мінами.

До слова, в Україні на сьогодні є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.