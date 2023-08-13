Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Як електричний наземний дрон-всюдихід розміновує Харків: відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як електричний наземний дрон-всюдихід розміновує Харків: відео
Електричний вантажний всюдихід «Мул»
фото: dev.ua

Нова розробка може проїжджати до 80 км і перевозити на собі до 400 кг

Київські розробники з компанії Keep robotics на технологічному форумі iForum презентували електричний вантажний всюдихід «Мул», який здатен допомогти Збройним силам України у розмінуванні територій. Пристрій уже працює в Харкові. Про це повідомляє dev.ua.

Зазначається, що над розробкою почали працювати ще восени 2022 року.

Під час технологічного форуму члени команди Keep robotics продемонстрували вже другий екземпляр «Мула». За словами представника компанії, в роботі є і третій дрон-всюдихід.

Залежно від умов, на одному заряді «Мул» здатен проїжджати приблизно 60-80 кілометрів і перевозити на собі до 400 кілограмів ваги. Також завантажений всюдихід може долати перешкоди до 20 сантиметрів.

Нині вартість одного всюдихода оцінюється приблизно в шість тисяч доларів.

За інформацією Keep robotics, українські захисники вже застосовують перший всюдихід для розмінування у Харкові.

Нагадаємо, інженери безпілотних систем із компанії Leidos розроблять до 2026 року чотири експериментальні автономні підводні апарати Remus середнього розміру для зондування морського середовища та боротьби з мінами.

До слова, в Україні на сьогодні є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Читайте також: Перша світова чи Зоряні війни? Що відбувається в Україні
Теги: Харків міни розробка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря
На узбережжя Миколаївщини винесло міну
7 серпня, 15:05
Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття
Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття
2 серпня, 22:06
Сергій Бабкін
Сергій Бабкін приїхав у США з благодійним туром і нарвався на хвилю критики в мережі
11 серпня, 19:28

Девайси

Як електричний наземний дрон-всюдихід розміновує Харків: відео
Як електричний наземний дрон-всюдихід розміновує Харків: відео
Інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій
Інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій
На Харківщині планшет вбив 11-річну дівчинку
На Харківщині планшет вбив 11-річну дівчинку
Розвідники тестують новий український безпілотник на фронті
Розвідники тестують новий український безпілотник на фронті
Apple презентує iPhone 15 вже скоро. Названо дату
Apple презентує iPhone 15 вже скоро. Названо дату
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
14K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
9149
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
7658
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
7548
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
6610
РФ перекинула десантників на Запоріжжя: розвідка спрогнозувала наслідки

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту