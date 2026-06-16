Головна Техно Девайси
search button user button menu button

«Українська бронетехніка» cпільно з чехами вироблятиме двигуни для ракет

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Українська бронетехніка» cпільно з чехами вироблятиме двигуни для ракет
«Українська бронетехніка» та компанія AviaNera Technologies підписали угоду про стратегічне партнерство на виставці Eurosatory 2026
фото: українська бронетехніка

Вітчизняне підприємство та чеська техкомпанія AviaNera Technologies підписали угоду про стратегічне партнерство

Оборонно-промисловий комплекс України робить черговий важливий крок у бік технологічної незалежності та інтеграції до європейських безпекових структур. ТОВ «Українська бронетехніка» та чеська компанія AviaNera Technologies, яка входить до складу одного з найбільших європейських холдингів Czechoslovak Group (CSG), офіційно оголосили про початок стратегічного альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську бронетехніку».

Партнери об'єднають зусилля для проектування, постачання та подальшого виробництва двигунів для українського високоточного озброєння. Підписання історичного документа відбулося в Парижі у перший день роботи провідної міжнародної виставки у сфері оборони та безпеки Eurosatory 2026.  Згідно з укладеною угодою, головним вектором співпраці стане постачання та спільне виробництво сучасних компактних турбореактивних і турбогвинтових двигунів різних класів потужності. Ці силові установки є критично важливими компонентами для створення далекобійних безпілотних платформ, розвідувальних БпЛА, баражуючих боєприпасів та крилатих ракет нового покоління.

Важливо, що партнерство не обмежиться виключно закупівлею іноземної продукції. Документ передбачає глибоку промислову кооперацію, зокрема масштабування випуску силових агрегатів під потреби ЗСУ, поетапну локалізацію виробничих процесів безпосередньо на території України та створення у майбутньому нових юридичних та виробничих майданчиків для спільної розробки систем високоточного озброєння майбутнього.

Генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас наголосив на довгостроковому та стратегічному значенні цього альянсу для оборони країни.

«Стратегічне партнерство між «Українською бронетехнікою» та AviaNera є важливим кроком у напрямку зміцнення ракетного та безпілотного потенціалу України. Наша мета - створити нові можливості для виробництва сучасних двигунів для ракетних та безпілотних систем. Спільний розвиток виробничих потужностей та майбутнє створення спільних підприємств дозволить нам не лише інтегрувати сучасні європейські технології в українські платформи, а й разом розробляти системи високоточного озброєння нового покоління. Ми будуємо довгостроковий альянс, який зробить оборонну промисловість України ще більш самодостатньою та глибше інтегрованою в європейську архітектуру безпеки», – прокоментував Владислав Бельбас.

Своєю чергою, генеральний директор AviaNera Technologies Павло Чехал визнав, що саме силові установки наразі є «вузьким місцем» (пляшковим горлом) у глобальному виробництві керованих ракет і дронів через шалений світовий попит.

За його словами, стратегія чеської компанії полягає в локалізації на ключових ринках, де Україна посідає провідне місце. Чехал також нагадав, що «Українська бронетехніка» вже є перевіреним партнером для холдингу CSG – минулого року компанії успішно реалізували проєкт із ліцензійного виробництва артилерійських боєприпасів західних калібрів для потреб фронту.

AviaNera Technologies a.s. – високотехнологічна компанія з Чехії, яка володіє передовими компетенціями у сфері розробки, проектування та тестування малогабаритних авіаційних двигунів і комплексних силових установок для безпілотної авіації (UAS).

Czechoslovak Group (CSG) – потужна промислово-технологічна група, що є лідером оборонної індустрії Центральної Європи. Холдинг активно інвестує в український сектор безпеки, допомагаючи модернізувати застарілі радянські та впроваджувати передові натівські збройні стандарти.

Укладена в Парижі угода демонструє високу довіру європейського великого бізнесу до українських оборонних підприємств та відкриває шлях до створення ракетного щита України.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів NEO-1. 

Читайте також:

Теги: Чехія Україна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сафонов помер на 83-му році життя після складної і тривалої хвороби
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ
16 травня, 19:33
Представники Данії та Норвегії дуже добре спілкуються між собою, фанати співаків оцінили вчинок
Фіналіст Євробачення-2026 освідчився іншому учаснику Грандфіналу
16 травня, 17:45
Останнім часом Україна почала відвойовувати території
Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist
17 травня, 19:52
Запроваджені санкції передбачають повне блокування активів фігурантів на території України
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
23 травня, 14:01
Гіперзвукова ракета «Циркон» здатна розвивати швидкість у дев'ять разів вищу за звукову
Росія планує атакувати «Цирконами» Лондон і Північну Європу – The Times
1 червня, 23:31
Десять супутників Vantor щодня охоплюють 7 млн кв. км – знімаючи будь-яку точку Землі від 12 до 15 разів на добу
Супутники допомогли Україні знищити російські цілі на мільярди – WSJ
5 червня, 19:10
Керівник Офісу звернув увагу на недоліки нинішніх міжнародних безпекових механізмів
Буданов: Захід має вийти із зони комфорту і визнати крах старої системи безпеки
2 червня, 12:08
За даними на вересень 2024 року, у Польщі офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців
Українці масово залишають Польщу: куди вони переїжджають
7 червня, 17:25
Південна Корея вдруге в історії стартувала на ЧС з вольової перемоги
Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги
12 червня, 10:25

Девайси

«Українська бронетехніка» cпільно з чехами вироблятиме двигуни для ракет
«Українська бронетехніка» cпільно з чехами вироблятиме двигуни для ракет
У Facebook та Instagram стався збій
У Facebook та Instagram стався збій
Аерогрилі стали побутовими шпигунами: звідки китайські розробники збирають особисті дані користувачів
Аерогрилі стали побутовими шпигунами: звідки китайські розробники збирають особисті дані користувачів
Скільки води потребує штучний інтелект? Amazon вперше показав статистику
Скільки води потребує штучний інтелект? Amazon вперше показав статистику
Google видалила ексклюзивну ШІ-функцію зі смартфонів Pixel
Google видалила ексклюзивну ШІ-функцію зі смартфонів Pixel
«Google Перекладач» навчився перекладати живі розмови без затримок
«Google Перекладач» навчився перекладати живі розмови без затримок

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua