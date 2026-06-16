«Українська бронетехніка» cпільно з чехами вироблятиме двигуни для ракет

«Українська бронетехніка» та компанія AviaNera Technologies підписали угоду про стратегічне партнерство на виставці Eurosatory 2026

Вітчизняне підприємство та чеська техкомпанія AviaNera Technologies підписали угоду про стратегічне партнерство

Оборонно-промисловий комплекс України робить черговий важливий крок у бік технологічної незалежності та інтеграції до європейських безпекових структур. ТОВ «Українська бронетехніка» та чеська компанія AviaNera Technologies, яка входить до складу одного з найбільших європейських холдингів Czechoslovak Group (CSG), офіційно оголосили про початок стратегічного альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську бронетехніку».

Партнери об'єднають зусилля для проектування, постачання та подальшого виробництва двигунів для українського високоточного озброєння. Підписання історичного документа відбулося в Парижі у перший день роботи провідної міжнародної виставки у сфері оборони та безпеки Eurosatory 2026. Згідно з укладеною угодою, головним вектором співпраці стане постачання та спільне виробництво сучасних компактних турбореактивних і турбогвинтових двигунів різних класів потужності. Ці силові установки є критично важливими компонентами для створення далекобійних безпілотних платформ, розвідувальних БпЛА, баражуючих боєприпасів та крилатих ракет нового покоління.

Важливо, що партнерство не обмежиться виключно закупівлею іноземної продукції. Документ передбачає глибоку промислову кооперацію, зокрема масштабування випуску силових агрегатів під потреби ЗСУ, поетапну локалізацію виробничих процесів безпосередньо на території України та створення у майбутньому нових юридичних та виробничих майданчиків для спільної розробки систем високоточного озброєння майбутнього.

Генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас наголосив на довгостроковому та стратегічному значенні цього альянсу для оборони країни.

«Стратегічне партнерство між «Українською бронетехнікою» та AviaNera є важливим кроком у напрямку зміцнення ракетного та безпілотного потенціалу України. Наша мета - створити нові можливості для виробництва сучасних двигунів для ракетних та безпілотних систем. Спільний розвиток виробничих потужностей та майбутнє створення спільних підприємств дозволить нам не лише інтегрувати сучасні європейські технології в українські платформи, а й разом розробляти системи високоточного озброєння нового покоління. Ми будуємо довгостроковий альянс, який зробить оборонну промисловість України ще більш самодостатньою та глибше інтегрованою в європейську архітектуру безпеки», – прокоментував Владислав Бельбас.

Своєю чергою, генеральний директор AviaNera Technologies Павло Чехал визнав, що саме силові установки наразі є «вузьким місцем» (пляшковим горлом) у глобальному виробництві керованих ракет і дронів через шалений світовий попит.

За його словами, стратегія чеської компанії полягає в локалізації на ключових ринках, де Україна посідає провідне місце. Чехал також нагадав, що «Українська бронетехніка» вже є перевіреним партнером для холдингу CSG – минулого року компанії успішно реалізували проєкт із ліцензійного виробництва артилерійських боєприпасів західних калібрів для потреб фронту.

AviaNera Technologies a.s. – високотехнологічна компанія з Чехії, яка володіє передовими компетенціями у сфері розробки, проектування та тестування малогабаритних авіаційних двигунів і комплексних силових установок для безпілотної авіації (UAS). Czechoslovak Group (CSG) – потужна промислово-технологічна група, що є лідером оборонної індустрії Центральної Європи. Холдинг активно інвестує в український сектор безпеки, допомагаючи модернізувати застарілі радянські та впроваджувати передові натівські збройні стандарти.

Укладена в Парижі угода демонструє високу довіру європейського великого бізнесу до українських оборонних підприємств та відкриває шлях до створення ракетного щита України.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів NEO-1.