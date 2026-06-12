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Аерогрилі стали побутовими шпигунами: звідки китайські розробники збирають особисті дані користувачів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Аерогрилі стали побутовими шпигунами: звідки китайські розробники збирають особисті дані користувачів
Частина даних може збиратися з законною метою – для оптимізації роботи програм чи вивчення кулінарних уподобань
колаж: glavcom.ua

Експерти виявили, що «розумні» кухонні прилади таємно записують аудіо через смартфони та відстежують точне місцезнаходження власників

Популярні аерогрилі та аерофритюрниці, які стали незамінними помічниками на сучасних кухнях завдяки швидкості та зручності приготування їжі, приховують серйозну загрозу для конфіденційності. Як з'ясувалося, підключена до інтернету побутова техніка може виконувати роль справжніх домашніх шпигунів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Дослідження показало, що сучасні аерофритюрниці, які керуються через мобільні додатки, вимагають від користувачів дозволи, які жодним чином не пов'язані з процесом смаження чи випікання. Зокрема, деякі моделі фіксують точне географічне положення клієнта, а окремі додатки навіть записують аудіо через мікрофон мобільного телефона.

Фахівці наголошують, що смарт-пристрої мають збирати лише той мінімум інформації, який необхідний для їхнього безпосереднього функціонування, бути прозорими та залишати людині повний контроль над приватністю. На практиці ж ситуація виглядає інакше.

«Смарт-пристрої збирають одні з найбільш конфіденційних даних про наше життя – від інформації про наше здоров’я до повсякденного життя та сімейних стосунків», – зазначає виконавчий директор ICO Вільям Малкольм.

Експерти Which? протестували популярні на ринку пристрої та виявили надмірний «інтерес» до приватного життя у трьох відомих моделей: Aigostar, Xiaomi Mi Smart та Cosori CAF-LI401S. Усі вони вимагали доступ до точної геолокації смартфона та запитували дозвіл на увімкнення запису звуку.

Крім того, аналіз коду мобільних додатків виявив приховані алгоритми стеження:

  • Додаток Xiaomi автоматично підключався до рекламних та аналітичних трекерів від Facebook, Pangle (рекламна мережа TikTok для бізнесу) та китайського технологічного гіганта Tencent.
  • Аерогриль Aigostar під час реєстрації облікового запису безальтернативно вимагав від користувача вказати свою стать та точну дату народження.

Найбільше занепокоєння правозахисників викликає той факт, що зібраний масив конфіденційної інформації пристроями Aigostar та Xiaomi відправлявся безпосередньо на сервери, розташовані в Китаї. Хоча розробники формально прописують цей пункт у багатосторінкових угодах про конфіденційність, які користувачі зазвичай підписують не читаючи, жодного чіткого логічного чи технічного пояснення, навіщо китайським серверам знати координати та чути звуки з європейських кухонь, виробники не надають.

Експерти не заперечують, що частина даних може збиратися з законною метою – для оптимізації роботи програм чи вивчення кулінарних уподобань. Проте прихована передача інформації третім особам та рекламним компаніям свідчить про банальну монетизацію приватності.

Попри скандал навколо кухонних приладів, абсолютними лідерами у сфері побутового стеження залишаються смарт-телевізори (Smart TV). За даними ICO, вони безперервно фіксують, які програми, фільми чи YouTube-канали ви переглядаєте, у який час і як довго залишаєтеся перед екраном.

Головна мета такого телевізійного шпигунства – формування детального цифрового портрета споживача для подальшого продажу та показу агресивної персоналізованої реклами. Спеціалісти з кібербезпеки радять користувачам ретельно перевіряти дозволи у смартфонах та за можливості обмежувати доступ «розумної» техніки до мікрофона і геолокації.

Нагадаємо, США та їхні союзники по розвідці вперше випустили спільне попередження: китайські спецслужби дедалі активніше використовують LinkedIn та інші платформи для пошуку роботи, щоб вербувати чинних і колишніх військових та урядовців Заходу. 

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Теги: Китай шпигун технології

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