Google видалила ексклюзивну ШІ-функцію зі смартфонів Pixel

Безкоштовна генерація зображень іде в минуле: тепер потрібна платна підписка на Gemini

Google остаточно згортає Pixel Studio – ексклюзивний ШІ-додаток для власників смартфонів Pixel, який дозволяв безкоштовно генерувати та редагувати зображення. Після оновлення 2.7 застосунок спрямовує всіх користувачів до платформи Gemini. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BGR.

Що таке Pixel Studio і чому його закривають

Pixel Studio з'явився у середині 2024 року разом із лінійкою Pixel 9 і був доступний виключно на смартфонах Google. Додаток давав змогу створювати картинки з текстових запитів, прибирати зайві елементи з фону, налаштовувати освітлення та змінювати стилістику фото – наприклад, перетворювати знімки на ілюстрації в дусі аніме чи відеоігор. Ключова перевага – відсутність будь-яких лімітів і платних тарифів.

Проте менш ніж за два роки Google крок за кроком урізала функціональність додатку. Ще з версії 2.2 зникла можливість створювати стікери. Нинішнє оновлення 2.7 блокує генерацію зображень остаточно – замість інтерфейсу редактора користувач бачить лише кнопку переходу до Gemini.

Чому Google відмовилася від додатку

Компанія офіційних пояснень не надала, однак аналітики називають кілька причин. По-перше, Pixel Studio мав серйозні проблеми з безпекою: користувачі порівняно легко обходили захисні фільтри й отримували зображення, що порушували правила Google. По-друге, ШІ-інструменти редагували фотографії настільки якісно, що підробку було практично неможливо відрізнити від оригіналу, – що спонукало компанію розробити технології розпізнавання ШІ-контенту. По-третє, стратегічний курс Google полягає в об'єднанні всіх нейромережевих інструментів під єдиним брендом Gemini, а не в підтримці окремих платформ для кожного пристрою.

Функціональність Pixel Studio фактично дублює Gemini, зокрема інструмент Nano Banana для генерації та редагування графіки.

Що це означає для користувачів

Головна зміна – фінансова. Якщо Pixel Studio не мав жодних обмежень на кількість генерацій, то Gemini передбачає платну підписку для регулярного використання ШІ-функцій.

Нагадаємо, Google нещодавно запустила ШІ-фотостудію для сфери e-commerce: інструмент перетворює звичайні знімки зі смартфона на рекламні фото, автоматично коригуючи освітлення, фон і деталізацію.

Усі раніше створені у Pixel Studio матеріали – проєкти та стікери – поки що доступні у внутрішній бібліотеці додатку. Завантажити їх варто якнайшвидше: наступні патчі безпеки можуть остаточно закрити доступ до сховища.