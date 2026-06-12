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Скільки води потребує штучний інтелект? Amazon вперше показав статистику

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Скільки води потребує штучний інтелект? Amazon вперше показав статистику
Робота штучного інтелекту обійшлася Amazon у мільярди літрів води
фото: Reuters

Обсягу вистачило б для забезпечення потреб міста зі сотнями тисяч мешканців

Компанія Amazon вперше оприлюднила дані про споживання води своїми дата-центрами у світі. У 2025 році центри обробки даних компанії використали близько 2,5 млрд галонів води, що еквівалентно приблизно 9,46 млрд літрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Wall Street Journal.

Використання води для охолодження дата-центрів

Інформацію було оприлюднено на тлі зростаючої уваги до впливу штучного інтелекту та хмарних технологій на довкілля. Основна частина води використовується для охолодження серверів, які забезпечують роботу цифрових сервісів та систем штучного інтелекту.

Попри активне розширення мережі дата-центрів, Amazon заявила про скорочення споживання води на 2% порівняно з 2024 роком.

У компанії також повідомили, що середній показник використання води становив 0,12 літра на кожну кіловат-годину спожитої електроенергії. В Amazon вважають, що цей результат є кращим за середні показники галузі.

Компанія наголосила, що близько 90% часу її дата-центри охолоджуються за допомогою зовнішнього повітря. Системи випарного охолодження з використанням води застосовуються переважно у найспекотніші періоди року, коли природного охолодження недостатньо.

Плани щодо компенсації водних ресурсів

Крім того, Amazon повідомила про намір до кінця десятиліття повертати місцевим громадам більше води, ніж компанія використовує у своїй діяльності. Для цього на частині об'єктів уже почали використовувати очищені стічні води замість питної.

Водночас оприлюднені обсяги залишаються значними. За оцінками експертів, 2,5 млрд галонів води можуть покрити базові річні потреби міста з населенням близько 150-200 тис. осіб або забезпечити зрошення кількох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, що компанія Anthropic закликала світову спільноту розпочати обговорення можливого уповільнення або тимчасового заморожування навчання найпотужніших систем штучного інтелекту. У компанії попередили про ризик появи так званого рекурсивного самопокращення, за якого ШІ зможе самостійно створювати дедалі потужніші версії самого себе без участі людини.

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Теги: вода Amazon штучний інтелект

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