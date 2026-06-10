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«Google Перекладач» навчився перекладати живі розмови без затримок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Google Перекладач» навчився перекладати живі розмови без затримок
У найближчі місяці оновлення поступово стане доступним у мобільних версіях «Google Перекладача»
фото з відкритих джерел

Технологія Gemini 3.5 Live Translate трансформує формат спілкування, зберігаючи емоції, інтонацію та природний темп мовлення

Компанія Google представила нове покоління системи машинного перекладу – Gemini 3.5 Live Translate. Інноваційна технологія вже почала інтегруватися в мобільний застосунок «Google Перекладач», а згодом з’явиться і в корпоративному сервісі відеодзвінків Google Meet. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Google.

На відміну від класичних систем перекладу, які «чекають паузи» у мовленні користувача, Gemini 3.5 Live Translate працює в режимі безперервного потокового аналізу. Модель формує переклад у реальному часі – фрази обробляються ще до того, як співрозмовник повністю завершує речення. Система розпізнає звуковий потік, миттєво аналізує контекст і одразу генерує озвучений результат.

Серед особливостей ключовим стало те, що система підтримує понад 70 мов, включаючи українську, англійську та іспанську. Модель не просто механічно перекладає слова, а намагається зберегти оригінальну інтонацію, темп і навіть емоційне забарвлення мовлення, що наближає штучну озвучку до живої розмови. Переклад формується поступово, завдяки чому діалог стає плавним, без незручних тривалих пауз між репліками.

У найближчі місяці оновлення поступово стане доступним у мобільних версіях «Google Перекладача» для операційних систем iOS та Android. Наступним кроком стане впровадження інструмента в Google Meet, де переклад відбуватиметься безпосередньо під час живих відеоконференцій.

Це означає, що міжнародні телефонні дзвінки, глобальне онлайн-навчання, подорожі та бізнес-комунікація з іноземними партнерами стануть доступними кожному навіть без знання мови співрозмовника. Технологія фактично стирає мовні кордони для щоденного спілкування.

В основі Gemini 3.5 Live Translate лежать прогресивні мультимодальні можливості нової лінійки моделей Gemini від Google. Розробникам вдалося об'єднати розпізнавання мовлення, обробку складного контексту та високоякісну генерацію голосу в єдину, миттєво реагуючу систему.

Крім того, компанія вирішила не обмежувати технологію лише власними продуктами. Google уже відкрила доступ до інструмента через Gemini Live API та Google AI Studio у форматі попереднього тестування. Це дозволить стороннім розробникам інтегрувати живий безшовний переклад у власні застосунки, сайти та сервіси.

Нагадаємо, штучний інтелект може змінити звичний світоустрій у стократ сильніше та швидше за будь-які попередні винаходи в історії. Творці передових технологій попереджають: часу на адаптацію суспільства та держав до нової реальності майже не залишилося.

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Теги: Google мова

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