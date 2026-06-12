У Facebook та Instagram стався збій

Користувачі по всьому світу скаржаться на проблеми з доступом до популярних соцмереж

У пʼятницю, 12 червня 2026 року, в роботі популярних сервісів американської технологічної корпорації Meta Platforms стався серйозний та масштабний технічний збій.

Проблеми зачепили роботу одразу кількох найбільших платформ: соціальних мереж Facebook та Instagram, а також популярного додатка для обміну повідомленнями Messenger. Про це повідомляє «Главком».

Тисячі користувачів з усього світу практично одночасно почали повідомляти про неможливість оновити стрічку новин, надіслати повідомлення чи взагалі авторизуватися у своїх облікових записах.

Збій у роботі Facebook, Messenger та Instagram розпочався у другій половині дня 12 червня. За даними популярного міжнародного сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів у реальному часі, географія скарг охоплює десятки країн, зокрема масштабні проблеми фіксують і в Україні.

Оскільки всі три платформи працюють на спільній внутрішній інфраструктурі Meta, технічна помилка в коді або збій на серверах компанії традиційно вивели з ладу весь пакет ключових додатків корпорації.

На момент публікації новини технічні фахівці та пресслужба Meta не оприлюднили жодних офіційних коментарів на своїх сторінках чи через сторонні канали комунікації. Зазвичай у подібних випадках компанії потрібно від кількох десятків хвилин до кількох годин, щоб локалізувати проблему, перезапустити сервери та повністю відновити трафік.

Нагадаємо, компанія OpenAI готується до масштабної модернізації ChatGPT, яка може стати найзначнішою з моменту запуску сервісу наприкінці 2022 року. Перші етапи глобального оновлення платформи можуть стартувати вже найближчими тижнями.