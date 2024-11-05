Apple випусить iOS 18․2 раніше, ніж очікувалося

Реліз основних функцій Apple Intelligence відбудеться в перший тиждень грудня, а не ближче до кінця року, як очікувалося раніше

Минулого тижня Apple випустила iOS 18.1 з Apple Intelligence для всіх сумісних моделей iPhone, але в оновленні все ще не вистачає головних функцій, на які всі очікують найбільше. Багато хто впевнений, що зараз і система штучного інтелекту, і загалом нова операційна система виглядають «трохи порожніми». Але на нас очікує iOS 18.2, яку, судячи з чуток, намагаються запустити якомога швидше. Про це пише Bloomberg.

Майбутня версія iOS 18.2 стане значним оновленням, враховуючи кількість функцій, які воно додасть до моделей iPhone 15 Pro та всієї лінійки iPhone 16. Головний інсайдер Apple Марк Гурман випустив традиційну колонку Power On, у якій розповів, що реліз основних функцій Apple Intelligence відбудеться в перший тиждень грудня, а не ближче до кінця року, як очікувалося раніше.

Раніше ми вже чули від самої компанії, що оновлення вийде в певний момент у грудні, але вона не називала точних часових рамок релізу. Тож користувачам лишається тільки очікувати.

iOS 18.2 міститиме значно більше функцій ШІ, ніж ті, що ми вже побачили, але власники iPhone та інших пристроїв компанії найбільше чекають на інтеграцію ChatGPT з Siri. Голосовий асистент роками критикували за відставання від основних конкурентів, але тепер його прокачають штучним інтелектом, зробивши його набагато розумнішим. Таким чином він зможе конкурувати з голосовим асистентом Gemini, який раніше був відомий як «Google Асистент».

В наборі функцій також повинні з'явитися Genmoji для створення власних емодзі, Image Playground для створення власних зображень та Image Wand для перетворення малюнків на зображення в додатку «Нотатки».

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня.