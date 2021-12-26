Комп’ютери Dell перестала працювати після оновлення Bios

Збої почалися після останнього оновлення BIOS, надісланого виробником ноутбуків Dell

Декілька моделей ноутбуків і ПК Dell перестали завантажуватися після чергового оновлення BIOS. Про це повідомило інтернет-видання Bleeping Computer. Згідно з цією інформацією, збої почалися після останнього оновлення BIOS, надісланого виробником ноутбуків Dell.

Жертви кажуть, що їхні комп’ютери насправді включаються, оскільки вентилятор процесора починає видавати звуки, але ні дисплей, ні периферійні пристрої та аксесуари не працюють. Через деякий час персональний комп’ютер починає показувати “синій екран смерті” та вимикається. Після включення процес залишається тим самим.

На цей час є лише один спосіб впоратися із цією ситуацією. Деякі з постраждалих повідомили, що їм вдалося повернутись до попередньої версії прошивки BIOS, і все гаразд. У випадку з ноутбуками необхідно вийняти акумуляторну батарею, потім знову вставити її, одночасно натиснувши кнопку живлення.

Але повернення до попередньої версії BIOS – це не зовсім тривіальна процедура, і далеко не кожен пересічний користувач може впоратися з нею. Ми рекомендуємо власникам наступних моделей не оновлювати BIOS до появи подальших повідомлень від компанії Dell:

Latitude 5320 (версія 1.14.3)

Latitude 5520 (версія 1.14.3)

Inspiron 5680 (версія 2.8.0)

Alienware Aurore R8 (версія 1.0.18)

Джерело: Межа