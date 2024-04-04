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Microsoft запровадить плату за безпечне користування Windows із 2025 року

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Microsoft запровадить плату за безпечне користування Windows із 2025 року
Microsoft хоче, щоб користувачі переходили на Windows 11
фото з відкритих джерел

Перший рік безпечного користування Windows 10 обійдеться у $61, другий – $122, третій – $244

Американська корпорація Microsoft оголосила, що підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Після цього для безпечного користування операційною системою потрібно буде щороку платити, пише The Verge.

Компанія повідомила, скільки саме треба буде платити комерційним організаціям, щоб отримувати Extended Security Updates. За перший рік доведеться викасти $61, другий – $122, третій – $244. Якщо організації вирішать почати платити з другого чи третього року, за попередні роки все одно потрібно буде заплатити.

«Розширені оновлення безпеки не є довгостроковим рішенням, а радше тимчасовим мостом. Ви можете придбати ліцензії ESU для пристроїв Windows 10, які не плануєте оновлювати до Windows 11, починаючи з жовтня 2024 року, за рік до завершення дати підтримки», – йдеться у повідомленні Microsoft.

Американська корпорація також пропонує 25% знижку компаніям, які використовують хмарне рішення для оновлення, наприклад, Intune або Windows Autopatch. Для шкіл знижка буде ще більшою і за перший рік треба буде заплатити лише $1, а далі ціна подвоюватиметься.

Компанія поки що не розкрила деталі подальшого використання Windows 10 звичайними користувачами, але пообіцяла поділитися подробицями трохи згодом. Загалом Microsoft хоче, щоб більше користувачів переходили на Windows 11, проте й тут є проблема, адже нова операційна система має обмеження в тому, на яких пристроях можна оновитися. Через більші вимоги Windows 11 доступна лише для комп’ютерів із процесорами, випущеними після 2018 року.

Станом на березень 2024 року, Windows 10 використовує 67% від усіх користувачів операційної системи Microsoft, водночас Windows 11 використовує лише 27%. За даними StatCounter, в Україні ця різниця ще більша – 81% мають встановлену Windows 10 і лише 12% –  Windows 11.

Нагадаємо, американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупинили доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії. Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google. Рішення Microsoft та Amazon пояснюються 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії від 19 грудня 2023 року – зокрема, обмежується постачання до країни-агресорки програмного забезпечення для бізнес-аналітики та інших продуктів.

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Теги: Microsoft операційна система обмеження Windows

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