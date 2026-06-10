На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер

Платформа NEO-1 має дальність керування до 500 м, однак опціонально її можна збільшити до 3 км

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів NEO-1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«НРК NEO-1 – сучасна унікальна розробка українських зброярів, призначена для розмінування територій з мінімальними ризиками для оператора. Платформа виготовлена спеціально на запити військових з лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни», – йдеться у повідомленні.

Апаратно-програмний комплекс NEO-1 має низку переваг перед іншими інженерними засобами:

простий і зрозумілий алгоритм експлуатації;

автоматичний і ручний режими управління;

вбудовані відеокамери;

малі операційні витрати;

компактний розмір і вага;

модульна архітектура;

можливість виконання логістичних місій.

Характеристики NEO-1

«Наземна платформа має розмір 85 на 81 см, висоту 41 см. Важить близько 60 кг, тому її легко можуть зняти з кузова пікапа чи витягнути з багажника автомобіля два військовослужбовці. Платформа розганяється до 7 км/год., ємності акумуляторів вистачає на 8 год. автономної роботи. Окрім розмінування, NEO-1 може перевозити до 70 кг вантажу або буксирувати навантажений візок вагою до 120 кг», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що платформа NEO-1 має дальність керування до 500 м, однак опціонально її можна збільшити до 3 км. На платформі встановлена відеокамера, яка дає 10-кратне оптичне збільшення або трикратне цифрове збільшення, тривісний стабілізатор і камера з нічним баченням. Вони передають відео у реальному часі на монітор оператора.

Елемент металопошуку

НРК NEO-1 має імпульсний широкоформатний багатоканальний металошукач з можливістю дистанційного калібрування та управління каналами пошуку, автоматичним налаштуванням на тип ґрунту. Він виявляє чорні метали, золото, срібло, міни ОЗМ–72, протитанкові міни серії ТМ у металевому корпусі, протипіхотні гранати, снаряди, протипіхотні металеві міни МОН та інші.

Металошукач має режим селекції (відсіву) дрібних елементів (стружка, шурупи, дрібні уламки), налаштування рівня гучності. Має ширину сканування 139 см на глибину до 60 см.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити додаткові 10,84 млрд грн на зміцнення обороноздатності країни. Ці гроші є залишком коштів спеціального фонду держбюджету.