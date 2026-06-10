Головна Техно Девайси
search button user button menu button

На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер
Апаратно-програмний комплекс NEO-1 має низку переваг перед іншими інженерними засобами
фото: Міноборони

Платформа NEO-1 має дальність керування до 500 м, однак опціонально її можна збільшити до 3 км

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів NEO-1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«НРК NEO-1 – сучасна унікальна розробка українських зброярів, призначена для розмінування територій з мінімальними ризиками для оператора. Платформа виготовлена спеціально на запити військових з лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни», – йдеться у повідомленні.

Апаратно-програмний комплекс NEO-1 має низку переваг перед іншими інженерними засобами:

  • простий і зрозумілий алгоритм експлуатації;
  • автоматичний і ручний режими управління;
  • вбудовані відеокамери;
  • малі операційні витрати;
  • компактний розмір і вага;
  • модульна архітектура;
  • можливість виконання логістичних місій.

Характеристики NEO-1

«Наземна платформа має розмір 85 на 81 см, висоту 41 см. Важить близько 60 кг, тому її легко можуть зняти з кузова пікапа чи витягнути з багажника автомобіля два військовослужбовці. Платформа розганяється до 7 км/год., ємності акумуляторів вистачає на 8 год. автономної роботи. Окрім розмінування, NEO-1 може перевозити до 70 кг вантажу або буксирувати навантажений візок вагою до 120 кг», – йдеться у повідомленні.

На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер фото 1

Зазначається, що платформа NEO-1 має дальність керування до 500 м, однак опціонально її можна збільшити до 3 км. На платформі встановлена відеокамера, яка дає 10-кратне оптичне збільшення або трикратне цифрове збільшення, тривісний стабілізатор і камера з нічним баченням. Вони передають відео у реальному часі на монітор оператора.

Елемент металопошуку

НРК NEO-1 має імпульсний широкоформатний багатоканальний металошукач з можливістю дистанційного калібрування та управління каналами пошуку, автоматичним налаштуванням на тип ґрунту. Він виявляє чорні метали, золото, срібло, міни ОЗМ–72, протитанкові міни серії ТМ у металевому корпусі, протипіхотні гранати, снаряди, протипіхотні металеві міни МОН та інші.

Металошукач має режим селекції (відсіву) дрібних елементів (стружка, шурупи, дрібні уламки), налаштування рівня гучності. Має ширину сканування 139 см на глибину до 60 см.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити додаткові 10,84 млрд грн на зміцнення обороноздатності країни. Ці гроші є залишком коштів спеціального фонду держбюджету.

Читайте також:

Теги: озброєння робототехніка Міноборони ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайські роботи стали посміховиськом на російському форумі
Китайські роботи з ходою Путіна стали посміховиськом на форумі в Петербурзі
3 червня, 15:12
Глава держави: «Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній»
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
27 травня, 20:42
«Наростити удари по Києву»: чому погрози Москви не сходяться з реальністю
«Наростити удари по Києву»: чому погрози Москви не сходяться з реальністю
26 травня, 15:23
Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки
Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки
25 травня, 21:48
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
20 травня, 21:22
Військові російської армії
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
19 травня, 11:28
Нині Юлія Пилипенко продовжує голодування
Мама двох дітей з інвалідністю оголосила голодування, щоб її чоловіка звільнили з війська
16 травня, 19:59
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
15 травня, 01:05
Світові запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби
12 травня, 03:57

Девайси

На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер
На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер
Українські дрони отримали навігацію як у Tomahawk
Українські дрони отримали навігацію як у Tomahawk
Радник Міноборони попередив про загрозу китайських безперебійників
Радник Міноборони попередив про загрозу китайських безперебійників
США тестують нову технологію виявлення дронів з вибухівкою
США тестують нову технологію виявлення дронів з вибухівкою
Apple видалила російський месенджер Max з App Store
Apple видалила російський месенджер Max з App Store
Польський уряд заборонив школярам використовувати смартфони
Польський уряд заборонив школярам використовувати смартфони

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua