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Радник Міноборони попередив про загрозу китайських безперебійників

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Радник Міноборони попередив про загрозу китайських безперебійників
Китайські компанії зобов'язані співпрацювати з державними спецслужбами на їхній запит
фото з відкритих джерел

Бескрестнов: в армії вже вжили таких заходів безпеки, тепер черга держструктур і бізнесу

Майже всі системи безперебійного живлення для будинків, офісів та бізнесу виробляються в Китаї, і китайські виробники мають віддалений доступ до всіх підключених до інтернету пристроїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія Бескрестнова (Флеша) у Telegram.

За словами Бескрестнова, в армії подібні заходи безпеки вже реалізовані з його ініціативи. Публікувати попередження він навмисно зачекав до стабілізації ситуації з електропостачанням в Україні.

«В армії, з моєї ініціативи, ми вже давно вжили таких заходів безпеки. Я спеціально дочекався стабілізації ситуації з електропостачанням, щоб попередити тепер усіх інших», – написав фахівець.

Небезпека конкретна: власник доступу може або вимкнути систему резервного живлення, або вивести її з ладу назавжди. Бескрестнов закликав держструктури негайно ізолювати такі пристрої від постійного зв'язку з інтернетом.

«Я б настійно рекомендував відключити системи резервного електроживлення державних структур, відомств від постійного зв'язку з інтернетом. Інакше ви ризикуєте зіткнутися з проблемами в найневідповідніший момент», – попередив радник.

Що каже світовий досвід

Ця проблема не нова для союзників України. У травні 2025 року Reuters повідомило, що американські фахівці виявили в китайських інверторах приховані комунікаційні модулі – зокрема стільникові радіо, яких немає в жодній офіційній документації. За законодавством КНР, китайські компанії зобов'язані співпрацювати з державними спецслужбами на їхній запит – а це означає, що пекінські структури технічно здатні отримати контроль над пристроями в будь-якій точці світу. Одне з поінформованих джерел Reuters прямо заявило: «Це фактично вбудований спосіб фізично знищити електромережу».

Конкретний прецедент стався ще в листопаді 2024 року, коли інвертори в США, Великій Британії та Пакистані одночасно відключилися дистанційно з Китаю –  через комерційний конфлікт між постачальниками. Литва у відповідь ухвалила закон, що блокує китайський віддалений доступ до об'єктів сонячної та вітрової генерації потужністю понад 100 кВт. Естонія та Велика Британія також проводять відповідні перевірки.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Росія здійснила цілеспрямований замах на Бескрестнова: керовані реактивні «шахеди» влучили в його будинок, сам фахівець отримав травму, будинок і автомобілі були знищені вщент.

До слова, Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду, включно з конфіденційними документами та дипломатичними комунікаціями, – це встановило розслідування Bloomberg.

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Теги: росія Міноборони Китай закон технології розслідування будинок небезпека черга

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