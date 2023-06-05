Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно

В деяких ситуаціях процес поповнення енергії може бути небезпечним

Щодня ми заряджаємо свої гаджети. Нічого складного немає – достатньо під’єднати пристрій до блоку живлення. Але в деяких ситуаціях процес поповнення енергії може бути небезпечним, інформує iTechua.

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Навіть якщо у вашого зарядного пристрою надламаний дріт, то в теорії не варто користуватися таким шнуром. Наслідки можуть бути від ламання контролера всередині смартфона, який відповідає за процес заряду.

А може статися так, що внаслідок короткого замикання сам блок живлення почне нагріватися, плавитися, і зрештою це може призвести навіть до пожежі. Бажано, періодично оглядати кабель для зарядки на предмет деформації. Не варто заряджати смартфон, якщо сам блок живлення має ознаки деформації.

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Часто буває, що під час перегляду відео або гри смартфон починає швидко сідати. І ми хочемо підключити його до зарядного пристрою, щоб продовжити процес. Але так робити не варто – потрібно дати гаджету охолонути. Підключення занадто гарячого девайса вкорочує термін життя батареї. Бувало, що користувач ставив на зарядку смартфон під час гри, і батарея виходила з ладу і навіть вибухала.

Ви тривалий час використовували смартфон на морозі, і він сів? Потрібно дати пристрою зігрітися, а саме зрівняти температуру до кімнатної. І тільки тоді ставити на зарядку.

Приймати ванну і тримати смартфон на зарядці – це дуже небезпечно. Не потрібно так робити за жодних обставин! Також небажано заряджати пристрій у приміщенні з високою вологістю – у ванній кімнаті, на кухні або на вулиці.

Зарядний пристрій в ідеалі має бути оригінальним. У разі, якщо він загублений, вийшов з ладу або ж виробник не поклав його в коробочку, то бажано користуватися блоками живлення від перевірених брендів.

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Також небезпеку можуть становити публічні USB-розетки – у разі, якщо ваш апарат згорить, то навряд чи вам вдасться домогтися якоїсь компенсації від власника публічної розетки. У них є ще один нюанс – за певних обставин смартфон може бути зламаний під час такого підключення. Це рідкість, але таке можливо.

Періодично оглядайте свій смартфон на предмет порушення геометрії корпусу. Усередині смартфона акумулятор, який від різних обставин може здутися. Це може бути як брак, так і неправильне заряджання смартфона. Не варто підключати такий гаджет до блоку живлення, це може закінчитися пожежею.