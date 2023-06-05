Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно
Експерти пояснили, за яких умов телефон краще не заряджати
фото з відкритих джерел

В деяких ситуаціях процес поповнення енергії може бути небезпечним

Щодня ми заряджаємо свої гаджети. Нічого складного немає – достатньо під’єднати пристрій до блоку живлення. Але в деяких ситуаціях процес поповнення енергії може бути небезпечним, інформує iTechua.

Навіть якщо у вашого зарядного пристрою надламаний дріт, то в теорії не варто користуватися таким шнуром. Наслідки можуть бути від ламання контролера всередині смартфона, який відповідає за процес заряду.

А може статися так, що внаслідок короткого замикання сам блок живлення почне нагріватися, плавитися, і зрештою це може призвести навіть до пожежі. Бажано, періодично оглядати кабель для зарядки на предмет деформації. Не варто заряджати смартфон, якщо сам блок живлення має ознаки деформації.

Часто буває, що під час перегляду відео або гри смартфон починає швидко сідати. І ми хочемо підключити його до зарядного пристрою, щоб продовжити процес. Але так робити не варто – потрібно дати гаджету охолонути. Підключення занадто гарячого девайса вкорочує термін життя батареї. Бувало, що користувач ставив на зарядку смартфон під час гри, і батарея виходила з ладу і навіть вибухала.

Ви тривалий час використовували смартфон на морозі, і він сів? Потрібно дати пристрою зігрітися, а саме зрівняти температуру до кімнатної. І тільки тоді ставити на зарядку.

Приймати ванну і тримати смартфон на зарядці – це дуже небезпечно. Не потрібно так робити за жодних обставин! Також небажано заряджати пристрій у приміщенні з високою вологістю – у ванній кімнаті, на кухні або на вулиці.

Зарядний пристрій в ідеалі має бути оригінальним. У разі, якщо він загублений, вийшов з ладу або ж виробник не поклав його в коробочку, то бажано користуватися блоками живлення від перевірених брендів.

Також небезпеку можуть становити публічні USB-розетки – у разі, якщо ваш апарат згорить, то навряд чи вам вдасться домогтися якоїсь компенсації від власника публічної розетки. У них є ще один нюанс – за певних обставин смартфон може бути зламаний під час такого підключення. Це рідкість, але таке можливо.

Періодично оглядайте свій смартфон на предмет порушення геометрії корпусу. Усередині смартфона акумулятор, який від різних обставин може здутися. Це може бути як брак, так і неправильне заряджання смартфона. Не варто підключати такий гаджет до блоку живлення, це може закінчитися пожежею.

Читайте також:

Теги: телефон поради лайфхак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік не сподівався на такий щедрий улов
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
3 червня, 18:56
Нічна зарядка не може скорити термін експлуатації девайса
Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта
2 червня, 15:00
Трапляється, що після повної зарядки батарея починає стрімко втрачати рівень заряду
Чому смартфон швидко розряджається: основні причини
31 травня, 13:24
Фахівці пояснили, вимкнення телефону на ніч не є обов'язковим
Навіщо вимикати телефон перед сном: експерти розвіяли міф
26 травня, 10:22
російського агента, який коригував ракетні удари по Одесі, засудили до 15 років ув'язнення
Зливав дані про обороноздатність Одещини: засуджено ворожого агента
23 травня, 03:48
Неправильне поводження з машиною може суттєво скоротити її термін служби
Мокрий одяг та інші заборони: як вберегти свою пральну машину
19 травня, 20:50
Wi-Fi-роутери є невіддільною частиною нашого життя
Спеціалісти розповіли про найкраще місце для Wi-Fi-роутера: інтернет літатиме
11 травня, 08:14
Батарейки не слід зберігати при температурі нижче 6°C
Де і як правильно зберігати батарейки: поради експертів
10 травня, 16:38
Якщо не вжити жодних дій, зарядний кабель дуже скоро вийде з ладу
Що робити, якщо зламався кабель від зарядного пристрою: дві прості поради
10 травня, 11:38

Девайси

Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно
Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно
Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта
Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта
Як користуватися телефоном у літній період: поради експертів
Як користуватися телефоном у літній період: поради експертів
Чому смартфон швидко розряджається: основні причини
Чому смартфон швидко розряджається: основні причини
Телефон з ноутбуком краще тримати окремо: роз’яснення експерта
Телефон з ноутбуком краще тримати окремо: роз’яснення експерта
Експерти розвіяли міфи про захисну плівку на екрані смартфона
Експерти розвіяли міфи про захисну плівку на екрані смартфона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
41K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
31K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
17K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
17K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту