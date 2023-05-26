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Навіщо вимикати телефон перед сном: експерти розвіяли міф

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Навіщо вимикати телефон перед сном: експерти розвіяли міф
Фахівці пояснили, вимкнення телефону на ніч не є обов'язковим
фото з відкритих джерел

Деякі дослідження показують, що синє світло, яке випромінюють екрани телефонів та інших пристроїв, може ускладнювати засинання

Деякі дослідження показують, що синє світло, яке випромінюють екрани телефонів та інших пристроїв, може ускладнювати засинання. Про це повідомляє Ukr.Media.

Стало відомо, що експерти розвіяли популярний міф, чи необхідно вимикати стільниковий телефон перед сном.

Так, фахівці пояснили, що вимкнення телефону на ніч не є обов'язковим і не має практичної користі для подовження життя гаджета. Однак, це може бути корисним для тих, хто хоче уникнути непотрібних сповіщень і дзвінків у нічний час, щоб добре виспатися. Крім того, деякі дослідження показують, що синє світло, яке випромінюють екрани телефонів та інших пристроїв, може ускладнювати засинання, тому вимкнення телефону на ніч може допомогти поліпшити якість сну.

Вимикати смартфон на ніч не потрібно. Це не збільшує термін служби телефону. Тож використовувати його можна скільки завгодно і в будь-який час, підкреслили експерти.

До слова, Apple, яку вже кілька років критикують за відсутність інновацій, анонсувала ряд корисних опцій доступності, які з'являться в iOS, iPadOS та macOS до кінця поточного року.

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Теги: телефон поради українці

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