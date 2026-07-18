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Apple знову стала найдорожчою компанією у світі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Apple знову стала найдорожчою компанією у світі
фото: freepik.com

Ринкова вартість Apple становить $4,88 трлн, тоді як капіталізація Nvidia після падіння акцій на 3,5% знизилася до $4,86 трлн

Apple випередила Nvidia за ринковою капіталізацією та знову стала найдорожчою компанією у світі. Це пов’язано з тим, що інвестори почали переглядати свої очікування щодо розвитку ринку штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Станом на п'ятницю, 17 липня, ринкова вартість Apple становила $4,88 трлн, тоді як капіталізація Nvidia після падіння акцій на 3,5% знизилася до $4,86 трлн.

Таким чином, Apple вперше з квітня минулого року повернула собі перше місце за капіталізацією. Nvidia утримувала лідерство майже рік після стрімкого зростання завдяки буму інвестицій у штучний інтелект.

Керівник інвестиційного напряму BRI Wealth Management Тоні Медоуз зазначив, що інвестори змінили ставлення до Apple, яка раніше вважалася аутсайдером у сфері ШІ через менші витрати на розробку власних моделей. Тепер же компанія сприймається як менш залежна від масштабних капітальних витрат і краще підготовлена до монетизації технологій штучного інтелекту.

«Apple менш схильна до інтенсивності капітальних витрат і має кращі можливості для монетизації ШІ через послуги, прив’язку до екосистеми та оновлення обладнання. Переоцінка відображає впевненість у стійкості прибутків, а не спекулятивне зростання ШІ», – пояснив Медоуз.

Повернення лідерської позиції Apple відбувається перед зміною керівництва компанії. Генеральний директор Тім Кук у вересні планує передати посаду керівнику апаратного підрозділу Джону Тернусу.

Минулого місяця компанія запустила давно відкладену оновлену версію Siri , розраховуючи на те, що оновлений помічник допоможе скоротити розрив з конкурентами Big Tech та стартапами нового покоління у вирішальній гонці штучного інтелекту.

Деякі аналітики кажуть, що Apple сидить на «золотій жилі» штучного інтелекту у вигляді персональних даних, які зберігаються на кожному iPhone. Ці дані можуть зробити відповіді Siri кориснішими, а асистента – більш функціональним. Проблема полягає в тому, що такі дані заблоковані в операційних системах в ім'я конфіденційності, і компанії доведеться знайти спосіб розкрити їхню цінність, пише Reuters.

Теги: Apple штучний інтелект

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