Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
фото з відкритих джерел

Основна ціль атаки – Київщина та Полтавщина

У ніч проти 1 листопада російська терористична армія завдала масованого удару по території України. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Полтавщина, а також Київська область.

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі фото 1

Як відомо, у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях.

До слова, на Полтавщині вночі 1 листопада внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з об’єктів газовидобувної галузі в Полтавському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Полтавській області.

За даними ДСНС, займання вдалося повністю ліквідувати.

Читайте також:

Теги: безпілотник дрон мапа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай для РФ став ключовим зовнішнім постачальником критичних компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи, для безпілотників типу Shahed
WSJ: Китай став головним постачальником деталей для російських дронів
Вчора, 03:39
Головний рабин України Моше Асман оглядає синагогу після дронової атаки
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
23 жовтня, 08:27
Загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
22 жовтня, 13:29
Прокурори продовжують документувати наслідки чергової атаки Збройних сил РФ проти мирного населення
На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від нічної атаки
19 жовтня, 10:12
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км
19 жовтня, 00:55
Німеччина не може збивати російські дрони через конституційні обмеження
Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією
11 жовтня, 06:02
Аеропорт у Мюнхені закривали через появу невідомив дронів
Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони
6 жовтня, 00:28
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
5 жовтня, 08:49
У Данії спостерігається значне збільшення попиту на товари для виживання, зокрема на сублімовану їжу для кемпінгу
В одній зі скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
3 жовтня, 04:35

Події в Україні

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua