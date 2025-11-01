Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Основна ціль атаки – Київщина та Полтавщина

У ніч проти 1 листопада російська терористична армія завдала масованого удару по території України. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Полтавщина, а також Київська область.

Як відомо, у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях.

До слова, на Полтавщині вночі 1 листопада внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з об’єктів газовидобувної галузі в Полтавському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Полтавській області.

За даними ДСНС, займання вдалося повністю ліквідувати.