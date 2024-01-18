Компанія Samsung представила лінійку флагманів Galaxy S24: характеристики та ціни

Старт продажів новинок запланований на 31 січня

У середу, 17 січня, компанія Samsung провела велику презентацію Unpacked, на якій представила флагманську серію Galaxy S24. В неї входять три моделі: S24, S24+ і S24 Ultra.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ключовою відмінністю девайсів від попередніх моделей є вбудована підтримка штучного інтелекту. Віртуальний помічник Galaxy AI дозволить перекладати голос і текст під час розмови по телефону, сортувати SMS та пропонувати відповіді на них, створювати автоматичні нотатки. Також ШІ використовуватиметься при зйомці фото та відео. Окрім цього, Samsung буде випускати оновлення операційної системи Android для лінійки протягом рекордних семи років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відмінностей між моделями не так багато. У Galaxy S24 екран діагоналлю 6.2 дюйма, до 8+256 ГБ пам'яті і батарея на 4000 мАг зі швидкою зарядкою на 25 Вт. В Galaxy S24+ встановили 6,7-дюймовий екран, до 12+512 ГБ пам'яті і акумулятор на 4900 мАг з зарядкою 45 Вт. Всередині знаходиться топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, який дозволяє долучити просунуті ШІ-функції. Але в Європі смартфони будуть продаватися з фірмовим Exynos 2400.

Обидва смартфони отримали Dynamic AMOLED-матрицю з кадровою частотою 120 Гц, яку захищає загартоване скло Gorilla Glass Victus 2. Набір камер однаковий: 12 Мп для селфі, основна на 50 Мп, 12-Мп надширококутна камера і 10-Мп телеоб'єктив з можливістю триразового оптичного збільшення.

Серед відмінностей топової моделі S24 Ultra в цьому році не тільки стилус і камера на 200 Мп, але і новий телеоб'єктив на 50 Мп – в смартфонах компанії такого ще не було. Смартфон має 6.8-дюймовий екран з роздільною здатністю 3120×1440 пікселів і склом вже Corning Gorilla Glass Victus Armor, до 12 ГБайт + 1 ТБ пам'яті в топі і батарею місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. Телефону дістався «розігнаний» Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Фотографує ця модель краще інших моделей лінійки завдяки чотирьом модулям: основного на 200 МП, надширококутного на 12 МП і двох телеоб'єктивів по 10 Мп (3-кратний оптичний зум) і 50 МП (5-кратний оптичний зум). Також є датчик глибини Laser AF. Ок

Будь ласка, читайте текст після реклами

Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня. За Galaxy S24 доведеться заплатити від 899 євро (37 тис грн), Galaxy S24+ обійдеться у суму від 1149 євро (47 200 грн), а ціни на топовий Galaxy S24 Ultra стартують від 1449 євро (60 тис грн).

Нагадаємо, незважаючи на підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.