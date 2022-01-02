Samsung та Microsoft об’єднують зусилля для роботи над новим AR-пристроєм

Компанії об’єднують зусилля для роботи над новим AR-пристроєм HoloLens

Компанія Microsoft випускає AR-окуляри HoloLens з 2016 року. З того часу пристрій один раз оновлювався. Як стало відомо TheElec, до розробки наступного (або одного із наступних) ґаджету залучено компанію Samsung.

Південнокорейська корпорація сформувала робочу групу для такого проєкту ще у березні, до початку співпраці з Microsoft. І як відмічається, до нього залучено декілька підрозділів компанії.

На розробку нового ґаджету відведена пара років і очікується, що результат можна буде побачити у 2024 році.

Тут дуже доречним буде і компанія DigiLens, у яку Samsung інвестувала ще у 2019 році. Займається американська фірма розробкою технології проєкції зображення для AR-пристроїв.

У цьому тандемі Samsung має виступити у ролі розробника «заліза».