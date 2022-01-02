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    Sony показала прототип VR-шолому наступного покоління

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    Sony показала прототип VR-шолому наступного покоління - Sony показала прототип VR-шолому наступного покоління

    Sony показала прототип VR-шолому наступного покоління

    фото з відкритих джерел

    Sony продемонструвала прототип нового шолому віртуальної реальності

    На своїй віртуальній презентації Sony Technology Day компанія продемонструвала прототип нового шолому віртуальної реальності.

    Він оснащений двома 4K-дисплеями, які сумарно демонструють роздільну здатність 8K. На ринку вже є варіанти таких пристроїв, тому роздільна здатність зображення буде не єдиною «рушійною силою» продажів.

    Sony також планує зменшити швидкість реакції для покращення користувацького досвіду, зробити його більш натуральним та комфортним. Якщо у фінальному варіанті все буде так, як каже компанія, то це зможе позбавити запаморочення та інших проблем.

    «Ми націлені на менший та легший шолом з високою роздільною здатністю дисплеїв для створення ще більшого простору для взаємодії людей у Мережі. Зрештою, ми б хотіли отримати неймовірне відчуття занурення для віддаленої взаємодії», – прокоментував представник R&D-центру компанії Кеі Кімура.

    Зазначимо, що на зображенні не фінальна версія пристрою, тому на момент виходу його дизайн відрізнятиметься. Також не повідомлялося, чи буде це ґаджет винятково для PS5, або ж він буде сумісним з різними платформами.

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    Теги: гаджет Sony
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    Sony показала прототип VR-шолому наступного покоління