Sony показала прототип VR-шолому наступного покоління

Sony продемонструвала прототип нового шолому віртуальної реальності

На своїй віртуальній презентації Sony Technology Day компанія продемонструвала прототип нового шолому віртуальної реальності.

Він оснащений двома 4K-дисплеями, які сумарно демонструють роздільну здатність 8K. На ринку вже є варіанти таких пристроїв, тому роздільна здатність зображення буде не єдиною «рушійною силою» продажів.

Sony також планує зменшити швидкість реакції для покращення користувацького досвіду, зробити його більш натуральним та комфортним. Якщо у фінальному варіанті все буде так, як каже компанія, то це зможе позбавити запаморочення та інших проблем.

«Ми націлені на менший та легший шолом з високою роздільною здатністю дисплеїв для створення ще більшого простору для взаємодії людей у Мережі. Зрештою, ми б хотіли отримати неймовірне відчуття занурення для віддаленої взаємодії», – прокоментував представник R&D-центру компанії Кеі Кімура.

Зазначимо, що на зображенні не фінальна версія пристрою, тому на момент виходу його дизайн відрізнятиметься. Також не повідомлялося, чи буде це ґаджет винятково для PS5, або ж він буде сумісним з різними платформами.