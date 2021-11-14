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    Старий iPhone продали за ціною люксового автомобіля

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    Старий iPhone продали за $86 тис. - Старий iPhone продали за ціною люксового автомобіля
    Старий iPhone продали за $86 тис.
    фото з відкритих джерел

    Хлопець, що створив перший у світі Phone з портом USB-C, зміг продати свій пристрій за $86 тис.

    Хлопцю вдалося продати свій iPhone X – модель, яка дебютувала в далекому 2017 році – за $86 тис. Причому смартфон не прикрашено золотом чи діамантами.

    Від звичайного смартфона цей iPhone X відрізняється лише портом для зарядки. Всі без виключення смартфони Apple використовують добре відомий Lightning. Тоді як хлопцю вдалося замінити його на USB Type-C – цей тип порту використовують всі сучасні смартфони на Andriod.

    Власне, більше про лот, який було продано через eBay, розповідати нічого. Адже в іншому це звичайний заводський смартфон, який тепер можна заряджати кабелем, наприклад, від смартфона Samsung.

    у майбутньому Apple також може змінити порт у нових iPhone. Замість Ligthning можуть використовувати саме USB Type-C. Якщо в Європі ухвалять відповідне законодавство, то так і буде.

    Ідея полягає в тому, що всі сучасні гаджети повинні випускатися з єдиним форматом заряджання.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Apple смартфон iPhone 13
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    Старий iPhone продали за ціною люксового автомобіля