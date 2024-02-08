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В Україні стартували продажі смартфонів Samsung серії Galaxy S24

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні стартували продажі смартфонів Samsung серії Galaxy S24
Samsung вирішила сфокусувати нову серію гаджетів на ШІ-функціях Galaxy AI
фото з відкритих джерел

Ціни на новинку стартують від 37 999 грн 

Компанія Samsung оголосила про старт продажів смартфонів серії Galaxy S24. Вона повідомила, що нові флагмани у світі та в Україні отримали вдвічі більше попередніх замовлень, ніж торішня лінійка Galaxy S23.

Понад 65% споживачів у світі обрали преміальну модель – Galaxy S24 Ultra, а в Україні цей показник становить 69%. Більш конкретні цифри в Samsung не розкривають.

Серія смартфонів фокусується на ШІ-функціях Galaxy AI. Вони пропонують миттєвий переклад Live Translate та допомогу в написанні текстів Chat Assist для спілкування, редагування зображень та створення власних шпалер для робочого столу, згенерованих ШІ.

Samsung обіцяє продовжити вдосконалювати ці ШІ-функції. Окрім 13 мов, які вже доступні для користувачів, компанія планує випустити більше мовних пакетів. Крім того, більшість функцій Galaxy AI також буде поширено на попередні моделі за допомогою оновлень програмного забезпечення, включно зі смартфонами Galaxy S23/S23+, S23 Ultra, S23 FE, Fold5, Flip5 та планшетами Tab S9.

Окрім цього, серія Galaxy S24 матиме сім поколінь оновлень операційної системи Android та сім років оновлень системи безпеки. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ та Galaxy S24 вже доступні користувачам як у магазинах партнерів компанії, так і на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung. Ціни на новинки стартують від:

  • 57 999 грн за Galaxy S24 Ultra
  • 46 999 грн за Galaxy S24+
  • 37 999 грн за Galaxy S24

Нагадаємо, відомий бренд Nokia переживає чергову трансформацію. Виробник Human Mobile Devices (HMD Global) відмовляється від славетної Nokia для своїх смартфонів.

Теги: модель смартфон Samsung

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