Windows 11 отримає оновлення панелі завдань та меню «Пуск»

Microsoft вносить покращення в меню «Пуск» у Windows 11

Панель завдань Windows 11 подобається не всім користувачам, які перейшли з Windows 10, тож Microsoft планує додати в неї деякі покращення. Нове оновлення, яке зараз тестується інсайдерами Windows, повертає годинник і дату на панель завдань на додатковому або кількох моніторах.

Крім цього, Microsoft вносить покращення в меню «Пуск» у Windows 11. Остання збірка 22509 Insider включає можливість налаштувати його так, щоб відображалося або більше закріплених іконок програм, або більше рекомендацій. Це додає в меню «Пуск» нові можливості налаштування, хоча багато користувачів Windows 11 також обирають для цього сторонні програми.

Остання збірка Windows 11 також містить додаткові покращення програми «Налаштування».

«Ми перемістили розширені параметри спільного доступу (такі як виявлення мережі, спільний доступ до файлів і принтерів, а також спільний доступ до загальнодоступних папок) на нову сторінку в програмі «Налаштування» в розділі «Додаткові параметри мережі», — пояснює Аманда Ланговскі, керівник програми Windows Insider Microsoft.

Також є вдосконалення сторінок у розділі «Принтери та сканери», а деякі частини панелі керування тепер переспрямовуватимуть користувачів Windows 11 до основної програми «Налаштування». Відчувається, що Microsoft все ближче до остаточного видалення панелі керування на користь свого сучасного меню.

Проте всі ці функції ще не будуть доступні протягом кількох місяців. Це частина оновлень для Windows 11 на каналі розробників, і деякі можуть дебютувати як сукупні оновлення в щомісячних змінах, які Microsoft вносить до ОС. Інші можуть бути включені до більшого щорічного оновлення, яке Microsoft планує для Windows 11.