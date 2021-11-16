Японці показали незвичного конкурента iPhone 13 (фото)

Японський виробник преміальної побутової техніки показав компактний смартфон з ціною

Balmuda – японський виробник преміальної побутової техніки – презентував свій перший смартфон. Новинка називається Balmuda Phone. Вона відрізняється компактними габаритами, непоганими характеристиками та коштує, як iPhone 13.

Смартфон обладнано екраном 4,9 дюйма формату Full HD зі співвідношенням сторін 16 до 9. Попри широкі рамки з усіх боків, камеру для селфі розмістили у великому отворі. Вона має роздільну здатність 8 МП.

Апаратна платформа Balmuda Phone побудована на базі чіпа Snapdragon 765 із частотою до 2,3 ГГц.

Обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ, а вбудованої – 128 ГБ.

За автономність новинки відповідає батарея на 2,5 тис. міліампер-годин. До дротової підзарядки додали підтримку заряджання бездротовим шляхом.

На борту смартфона є:

USB-C;

Wi-Fi 5;

Bluetooth 5.2;

GPS;

NFC;

основна камера на 48 МП.

На тильній стороні, що оформлена пластиком, встановлений сканер відбитків пальців. Серед іншого відзначимо захист від води IPX4 та операційну систему Android 11 із кастомною оболонкою Balmuda.

Продаж стартує 26 листопада. Рекомендована вартість Balmuda Phone без прив'язки до оператора становить $920.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було презентовано нову лінійку смартфонів Apple. Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: gagadget.com