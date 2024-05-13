Німецька компанія виготовлятиме зброю старого зразка через війну в Україні

Українські солдати на передовій використовують різні види озброєнь, від західних до радянських зразків

Німецька компанія Heckler & Koch планує виготовляти зброю старого зразка під калібр автомата Калашникова. Це пов'язано з війною в Україні. Про це заявив представник оборонного концерну, пише Die Welt.

Видання вказує, що українські солдати на передовій використовують різні види озброєнь, від західних до радянських зразків. Тому компанія Heckler & Koch планує розширити асортимент свого виробленого озброєння.

Водночас журналісти вказали, що німецький виробник зброї та власний постачальник для Бундесверу нещодавно представив цифри звіту, які частково виявилися нижчими за рівень попереднього року. Але водночас з'явиться нова ніша в цьому бізнесі, і пов'язана вона з війною в Україні. Компанія планує розширити асортимент своєї продукції, включивши в нього автомати і кулемети під калібр автоматів Калашникова та інших калібрів з країн колишнього Варшавського договору.

Автомат Калашникова – автоматичний карабін, найпоширеніша у світі стрілецька зброя. Автомат, прийнятий на озброєння в СРСР у 1949 році. АК і його модифікації є найпоширенішою стрілецькою зброєю у світі, його занесено до Книги рекордів Гіннесса: налічується понад 100 млн одиниць цього автомата, він перебуває на озброєнні 106 країн світу. На основі 7,62-мм автомата Калашникова створено сімейство бойової та цивільної стрілецької зброї різних калібрів, включно з автоматами АКМ і АК-74 та їхніми модифікаціями, ручним кулеметом Калашникова, карабінами.

Нагадаємо, уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену.

Як повідомлялося, Україна розпочала створення мережі таємних підземних заводів із виготовлення зброї.

До слова, Британія повідомила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі £500 млн.